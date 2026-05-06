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Solicitan que se investigue el fallecimiento de una mujer en el Hospital del Bierzo por una negligencia

La Asociación del Defensor del Paciente cree que se le administró una sustancia a la que era alérgica

Solicitan que se investigue el fallecimiento de una mujer en el Hospital del Bierzo por una negligencia.

Solicitan que se investigue el fallecimiento de una mujer en el Hospital del Bierzo por una negligencia. / LOZ

Ical

Ponferrada

La Asociación del Defensor del Paciente pide que se investigue el fallecimiento de una mujer, a finales del mes de abril, en el Hospital del Bierzo, por un supuesto choque anafiláctico tras administrarle un antibiótico al que era alérgica

La presidenta del colectivo, Carmen Flores, cree que la muerte se debió a la reacción provocada por la administración de amoxicilina, a pesar de que su familia advirtió que era alérgica a ella

La víctima ingresó el pasado 28 de abril para una intervención por una infección en un glúteo y entró en parada cardiorrespiratoria tras administrarle un gotero que, supuestamente, contenía dicho antibiótico. La asociación añade que, según el relato de la familia, el hospital trató de ocultar lo ocurrido, manteniendo a la mujer conectada a diversos aparatos de soporte vital básico.

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Por ello la Asociación del Defensor del Paciente reclama que se abra una investigación para aclarar lo ocurrido, ya que podría ser un caso de homicidio imprudente.

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