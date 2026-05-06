Un burgalés entre los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus

Uno de los pasajeros del crucero de lujo afectado por un brote de hantavirus, que ha causado la muerte a tres personas, es nacido en Burgos según consta en su DNI, ha confirmado a EFE la Consejería de Sanidad de Castilla y León, si bien precisa que desconocen si reside en Burgos.

El viajero, que se encontraría bien y sin síntomas, consta como nacido en Burgos aunque fuentes de Sanidad han precisado que residiría en Argentina, pero sin concretar desde cuándo, y han apuntado que habrá que esperar a que desembarque para disponer de más información y confirmar su residencia.

El pasajero, una de las 147 personas que viajan abordo del crucero y entre las que se encuentran catorce españoles, tendría 60 años y procedería del municipio burgalés de Lerma, según ha informado RNE, si bien Sanidad ha insistido en que desconoce los datos concretos más allá de que consta como nacido en Burgos.

El Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y el Sistema para la Vigilancia en España del Centro Nacional de Epidemiología informaron a la Consejería de Sanidad este martes de la presencia del burgalés en el crucero, pero sin aportar mayores informaciones.

En el crucero, que se encuentra fondeado en Cabo Verde, viajan también cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana, todos ellos en principio en buen estado de salud. En total, son siete los afectados por el virus, ninguno español, con tres fallecidos.