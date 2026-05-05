Visita una cárcel medieval y pasadizos no tan secretos para sentirte en una película histórica sin salir de Castilla y León

Son muchas las localidades segovianas que figuran en el listado de los pueblos más bonitos de España, pero Pedraza no destaca solo por las construcciones medievales que menciona el listado, también es un verdadero regalo de la naturaleza.

Desde una cárcel medieval hasta una relajada ruta a las orillas del río de los Pontones, es sorprendente la oferta turística de este pueblo de apenas 400 habitantes.

Municipio de Pedraza. / Instagram Ayuntamiento de Pedraza

Para que te sientas en una película de la época medieval...

La primera visita obligatoria es la Puerta de la Villa, ubicada en una de las torres de la cárcel. Es imposible no conocerla en tu visita a Pedraza porque hoy en día sigue siendo la única vía de acceso a esta localidad segoviana, aunque ya no se mantiene la costumbre de cerrarla por las noches. Sí han perdurado en el tiempo los materiales originales con los que se construyó.

La cárcel, en la que se encuentra, está perfectamente conservada, y en las visitas que se pueden concertar verás las mazmorras, las celdas originales o los cepos que servían de tortura a los presos.

Otro museo fundado sobre el patrimonio de Pedraza es el que habita hoy el castillo. En la actualidad, los herederos de Ignacio Zuloaga son los propietarios de la fortaleza, y han destinado la construcción a hacer homenaje a las obras del pintor. Además de poder visitar el castillo perfectamente conservado, se puede ver el estudio en el que creaba el artista.

Tres opciones para los amantes del senderismo

Con diferentes niveles de dificultad, vistas variadas y perfectas para visitar en primavera, las tres rutas destacadas en las inmediaciones de Pedraza se pueden hacer en menos de dos horas y puedes recorrerlas tanto a pie como en bicicleta.

Para aquellos que viajen con niños o prefieran dedicar más tiempo a otras actividades, el sendero de las Tongueras es ideal. Son apenas 2,8 kilómetros y se puede recorrer en menos de una hora.

Los de la Orejanilla y del Mirador de la Velilla, en cambio, se recorren en aproximadamente una hora y media y duran en torno a los 5,5 km. Si te decantas por esta última, además, podrás visitar la Casa de Interpretación del Águila Imperial.

Aunque se pueden recorrer durante todo el año, merece la pena visitar este paisaje segoviano entre la primavera y el verano, antes de que suba el calor y mientras los campos sigan llenos de flores. La temperatura también es más favorable entre mayo y junio, y la masificación turística baja.