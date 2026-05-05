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Negociaciones

El PSOE critica que los acuerdos entre PP y Vox en Castilla y León se decidieron “hace tiempo” desde Madrid

Aseguran que el mismo acuerdo “vale para unos y para otros” haciendo referencia también a Extremadura y Aragón

El secretario de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, ayer en Valladolid.

El secretario de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, ayer en Valladolid. / M. Chacón - Ical

Ical

El secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, criticó que los acuerdos entre el Partido Popular (PP) y Vox en Castilla y León se decidieron “hace tiempo” desde Madrid. “La ronda de contactos que va a haber esta semana no va a decidir”, porque el reparto del tablero “vale para unos y para otros”, haciendo referencia también a Extremadura y Aragón.

Así lo expresó De la Rosa en el marco de una reunión de trabajo con el secretario provincial del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, en la capital segoviana, donde también expuso que la denominada prioridad nacional “esconde políticas xenófobas y racistas dentro de lo que es un acuerdo de gobernabilidad”.

Por otro lado, aseguró que Mañueco no tiene ningún margen real de llegar a ningún tipo de acuerdo, “sino todo lo contrario”. “Será Abascal y su capacidad de apretar más o menos, el que va a decidir, seguramente, cómo se acaba de concretar el acuerdo en Castilla y León”, sentenció el secretario de Organización del PSCyL.

Parálisis política

De la Rosa señaló el mes y medio de “parálisis real” en Castilla y León, a lo que sumó los dos años de “desgobierno” de Mañueco “en cuanto Vox dio la espantada en el ecuador de la legislatura anterior”. “Esta es la realidad”, lamentó, mientras insistía en que el juego de sillones “está provocando la parálisis de las políticas públicas que la Junta de Castilla León y que las Cortes de Castilla León a través de su capacidad legislativa debieran desarrollar”.

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El único perjudicado de todo esto es el ciudadano, que está viendo cómo no hay gobierno”, sentenció, mientras concluía, “da igual las prioridades de Castilla León, todo es un cálculo electoral en función de los intereses de PP y Vox en clave nacional”.

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