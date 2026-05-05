Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Socorros mutuos" de VillalazánVecinos de Aliste aisladosEl paro en ZamoraGranja de Moreruela, ejemplo para CataluñaPremios Valor y Servicio de Prensa IbéricaSigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA como tu fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Carriedo reconoce que los nuevos aranceles anunciados por Trump son un “perjuicio” para Castilla y León

El consejero de Economía en funciones asegura que cuando a la comunidad compite en “igualdad de condiciones” es capaz de producir en “buenas condiciones” y exportar

Carriedo en un acto en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Carriedo en un acto en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) / ICAL

Ical

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, reconoció hoy en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) que “cualquier” limitación al comercio internacional es un “perjuicio” para la capacidad de crecimiento de la economía de Castilla y León. Una respuesta que se produce después de ser preguntado por el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un arancel adicional del 25% a los vehículos europeos.

Antes de participar en el foro nacional sobre la compra pública de innovación, que tuvo lugar en el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo, subrayó que cuando a la comunidad compite en “igualdad de condiciones” es capaz de producir en “buenas condiciones” y exportar. De ahí que reiterara, que un arancel nuevo es un “perjuicio” para los productores. No en vano, destacó que Castilla y León es una comunidad exportadora, que necesita del comercio internacional. En este sentido, precisó que es un territorio que cada año exporta más de 20.000 millones de euros y cuenta con un saldo comercial favorable en torno a los 5.000 millones.

Noticias relacionadas y más

Fernández Carriedo señaló que, en esta guerra comercial, la Junta se posiciona junto a la Unión Europea, al pedir la eliminación de las trabas al comercio internacional, tanto a las exportaciones como a las importaciones, ya que la comunidad compra productos al exterior que son necesarios para Castilla y León.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La 'Garganta de Dios' está en León: la ruta de senderismo con las vistas más impresionantes de España
  2. Un destino de rutas de ensueño para los amantes de la naturaleza en Castilla y León
  3. Fallece un trabajador de 60 años atropellado por un camión de la obra en la VA-20
  4. 3,5 millones para impulsar los bares de los pequeños pueblos de Castilla y León
  5. El tesoro escondido de Castilla y León que sorprende con uno de los campanarios más espectaculares
  6. Aparece un cráneo con apariencia humana en el punto limpio de Béjar (Salamanca)
  7. Un ganadero lamenta el sacrificio de todas sus vacas por un único positivo en tuberculosis
  8. El próximo curso en Infantil y Primaria comenzará el miércoles 9 de septiembre y finalizará el 24 de junio

Carriedo reconoce que los nuevos aranceles anunciados por Trump son un “perjuicio” para Castilla y León

Carriedo reconoce que los nuevos aranceles anunciados por Trump son un “perjuicio” para Castilla y León

El 96% de los edificios en Castilla y León presenta barreras para personas con movilidad reducida

El 96% de los edificios en Castilla y León presenta barreras para personas con movilidad reducida

Visita una cárcel medieval y pasadizos no tan secretos para sentirte en una película histórica sin salir de Castilla y León

Visita una cárcel medieval y pasadizos no tan secretos para sentirte en una película histórica sin salir de Castilla y León

Vox piensa en repetir esquema en Castilla y León y hacerse con desregulación y familia

Vox piensa en repetir esquema en Castilla y León y hacerse con desregulación y familia

Cascadas y castillos en la ciudad más pequeña de España: un viaje de película en la provincia de Burgos

Cascadas y castillos en la ciudad más pequeña de España: un viaje de película en la provincia de Burgos

Aparece un cráneo con apariencia humana en el punto limpio de Béjar (Salamanca)

Aparece un cráneo con apariencia humana en el punto limpio de Béjar (Salamanca)

El presidente de las Cortes se reunirá este miércoles y jueves con los partidos para designar candidato a la investidura

El presidente de las Cortes se reunirá este miércoles y jueves con los partidos para designar candidato a la investidura

Fallece un trabajador de 60 años atropellado por un camión de la obra en la VA-20

Fallece un trabajador de 60 años atropellado por un camión de la obra en la VA-20
Tracking Pixel Contents