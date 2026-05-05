Carriedo reconoce que los nuevos aranceles anunciados por Trump son un “perjuicio” para Castilla y León
El consejero de Economía en funciones asegura que cuando a la comunidad compite en “igualdad de condiciones” es capaz de producir en “buenas condiciones” y exportar
Ical
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, reconoció hoy en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) que “cualquier” limitación al comercio internacional es un “perjuicio” para la capacidad de crecimiento de la economía de Castilla y León. Una respuesta que se produce después de ser preguntado por el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un arancel adicional del 25% a los vehículos europeos.
Antes de participar en el foro nacional sobre la compra pública de innovación, que tuvo lugar en el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo, subrayó que cuando a la comunidad compite en “igualdad de condiciones” es capaz de producir en “buenas condiciones” y exportar. De ahí que reiterara, que un arancel nuevo es un “perjuicio” para los productores. No en vano, destacó que Castilla y León es una comunidad exportadora, que necesita del comercio internacional. En este sentido, precisó que es un territorio que cada año exporta más de 20.000 millones de euros y cuenta con un saldo comercial favorable en torno a los 5.000 millones.
Fernández Carriedo señaló que, en esta guerra comercial, la Junta se posiciona junto a la Unión Europea, al pedir la eliminación de las trabas al comercio internacional, tanto a las exportaciones como a las importaciones, ya que la comunidad compra productos al exterior que son necesarios para Castilla y León.
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