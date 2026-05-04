Vox piensa en repetir esquema en Castilla y León y hacerse con desregulación y familia
El partido aspira a replicar el modelo de Extremadura y Aragón en Castilla y León, buscando una Vicepresidencia que aglutine áreas clave como la desregulación, inmigración y control de subvenciones
Efe
Vox espera repetir en Castilla y León el esquema de los gobiernos en Extremadura y Aragón y asumir una Vicepresidencia que reúna competencias en desregulación y familia, mientras siguen las conversaciones con el PP para firmar en los próximos días un pacto de gobernabilidad en la región.
Fuentes de Vox han mantenido el tono de prudencia y discreción sobre los avances en las negociaciones, pero han explicado a Efe que la idea es que, al igual que ocurrió con los gobiernos autonómicos pactados en 2022 y 2023, exista cierto mimetismo en el reparto de poder interno en los gabinetes, con particularidades de cada territorio.
De este modo, la Vicepresidencia que ostentaría el actual portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, se haría con esta nueva faceta que ha plasmado Vox en sus gobiernos, sobre desregulación, y acumulando áreas en las que tiene especial interés, como inmigración -actualmente en Familia e Igualdad de Oportunidades- y control de ciertas subvenciones -en Presidencia-.
Se da la circunstancia de que, en el caso de Castilla y León, la desregulación se practicaría sobre la regulación planteada por el PP durante las últimas décadas desde la Junta, ya en los gobiernos de coalición con Ciudadanos primero y después con Vox en los dos primeros años de la anterior legislatura.
Tal y como ocurrió en el reparto de 2022, otra de las materias que en Vox dan por hecho que asumirán es la actual cartera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, aunque está por ver qué esquema siguen en este caso.
Con el límite de diez consejerías como máximo que establece la normativa autonómica de Castilla y León, PP y Vox tendrán que afinar el reparto de competencias entre departamentos, con algunos de ellos ya saturados de materias, como la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
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