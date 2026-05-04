Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zamora ha perdido 68 baresParques infantiles saludables en ZamoraFalta de limpieza en MombueyLa madre de Leticia Rosino: "No pido venganza"Fromago: historia del mejor fromelierSigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA como tu fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Accidente laboral

Fallece un trabajador de 60 años atropellado por un camión de la obra en la VA-20

Los hechos han tenido lugar sobre las 11.20 horas.

Una ambulancia de Sacyl

Una ambulancia de Sacyl / Emergencias CyL

Ical

Un operario de las obras de humanización de la VA-20 ha fallecido este lunes por la mañana tras sufrir un atropello por parte de un camión que trabajaba en la infraestructura a la altura del punto kilométrico 10,300, en Valladolid capital, según confirmó el 1-1-2.

El hombre, de alrededor de 60 años, fue golpeado por el vehículo pesado sobre las 11.22 horas. Tras recibir el aviso, el 1-1-2 avisó a la Policía Local y Nacional de Valladolid, así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil al lugar. En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del trabajador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un destino de rutas de ensueño para los amantes de la naturaleza en Castilla y León
  2. La 'Garganta de Dios' está en León: la ruta de senderismo con las vistas más impresionantes de España
  3. ¿Eres de Castilla y León y has vuelto 'a casa'? Estas ayudas de hasta 6.600 euros te interesan
  4. El tesoro escondido de Castilla y León que sorprende con uno de los campanarios más espectaculares
  5. Un ganadero lamenta el sacrificio de todas sus vacas por un único positivo en tuberculosis
  6. El próximo curso en Infantil y Primaria comenzará el miércoles 9 de septiembre y finalizará el 24 de junio
  7. En Castilla y León existe un yacimiento románico único en españa
  8. Un paseo por esta localidad de Castilla y León te hará sentir como un auténtico templario

Fallece un trabajador de 60 años atropellado por un camión de la obra en la VA-20

Fallece un trabajador de 60 años atropellado por un camión de la obra en la VA-20

Manifestación de las opas contra la pérdida de rentabilidad: el 20 de mayo en Valladolid

Manifestación de las opas contra la pérdida de rentabilidad: el 20 de mayo en Valladolid

Los embalses del Duero, "a tope": están al 88,3% de su capacidad

Los embalses del Duero, "a tope": están al 88,3% de su capacidad

3,5 millones para impulsar los bares de los pequeños pueblos de Castilla y León

3,5 millones para impulsar los bares de los pequeños pueblos de Castilla y León

Récord en renovables: La producción de electricidad se dispara un 13% y el 94% ya proviene de energía limpia

Récord en renovables: La producción de electricidad se dispara un 13% y el 94% ya proviene de energía limpia

Tres detenidas por robar con un carrito de bebé en un centro comercial de Valladolid

Tres detenidas por robar con un carrito de bebé en un centro comercial de Valladolid

Las comidas preparadas y cocinas centrales concentran uno de cada dos negocios alimentarios de Castilla y León

Las comidas preparadas y cocinas centrales concentran uno de cada dos negocios alimentarios de Castilla y León

Los colegios de Periodistas de Castilla y León reivindican la libertad de prensa como pilar de la democracia

Los colegios de Periodistas de Castilla y León reivindican la libertad de prensa como pilar de la democracia
Tracking Pixel Contents