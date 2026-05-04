Fallece un trabajador de 60 años atropellado por un camión de la obra en la VA-20

Un operario de las obras de humanización de la VA-20 ha fallecido este lunes por la mañana tras sufrir un atropello por parte de un camión que trabajaba en la infraestructura a la altura del punto kilométrico 10,300, en Valladolid capital, según confirmó el 1-1-2.

El hombre, de alrededor de 60 años, fue golpeado por el vehículo pesado sobre las 11.22 horas. Tras recibir el aviso, el 1-1-2 avisó a la Policía Local y Nacional de Valladolid, así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil al lugar. En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del trabajador.