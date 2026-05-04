El presidente de las Cortes se reunirá este miércoles y jueves con los partidos para designar candidato a la investidura

El presidente de las Cortes, el popular Francisco Vázquez, ha convocado para este miércoles y jueves, 6 y 7 de mayo, la ronda de consultas previas con los partidos con representación en la Cámara para designar un candidato a la investidura. Lo hará en el límite del plazo reglamentario para proponer al actual presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco.

Según informan fuentes de la Presidencia de las Cortes, Vázquez abrirá el miércoles la ronda de contactos con los partidos políticos que conforman el Hemiciclo de esta XII Legislatura. Así, ha citado el día 6 a las 10.30 horas al representante de Soria Ya, Ángel Ceña; al procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, a las 11.30 horas; a las 12.30 horas, a UPL, que comanda Alicia Gallego; y al Grupo Vox, a las 13.30 horas, con su portavoz, Carlos Pollán, a la cabeza.

Ya el jueves será el turno del PSOE, liderado por Carlos Martínez, a las 10.30 horas, y del PP, a las 11.30 horas, que cerrará la ronda previa de consultas y propondrá, salvo sorpresa mayúscula a Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a ser reelegido presidente en el que sería su tercer mandato al frente de la Junta de Castilla y León.

Hasta el momento no cuenta con los votos suficientes para ser investido presidente, ya que no obtuvo mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo y no ha cerrado ningún acuerdo parlamentario, aunque la negociación con Vox está abierta. De hecho, los populares y los de Santiago Abascal alcanzaron un pacto para la conformación de la Mesa de las Cortes hace algo menos de un mes.

Con todo ello, Francisco Vázquez cumple con lo estipulado en el artículo 135 del Reglamento de las Cortes que establece que el presidente, previa consulta a los portavoces designados por los partidos, grupos políticos o coaliciones electorales con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la Presidencia de la Junta en un plazo no superior a 15 días (hábiles) desde la constitución de la Cámara -14 de abril-.

Antecedentes

En 2022, tras la firma el 10 de marzo del pacto entre PP y Vox, el anterior presidente de las Cortes y actual portavoz de Vox, Carlos Pollán, celebró la ronda de consultas el 17 y 18 de marzo. A su término, propuso a Mañueco como candidato sin una fecha definida, si bien se barajaron los días 27 y 28 de ese mes.

En aquel momento, el PP estaba inmerso en la celebración del Congreso que eligió, el 2 de abril en Sevilla, a Alberto Núñez Feijóo como presidente nacional. Por ello, no fue hasta la reunión de la Mesa del 7 de abril cuando se convocó formalmente la sesión para el día 11, de modo que el nuevo presidente no tomó posesión hasta el 19 de abril.

Hace siete años, en 2019, también sin mayoría absoluta de ningún partido, el PP y Ciudadanos firmaron su pacto el 2 de julio. El entonces presidente de la Cámara, Luis Fuentes -actual delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias-, se reunió con los partidos los días 3 y 4 y propuso a Mañueco como candidato a una investidura que estableció para el día 9, aunque la fecha fue ratificada por la Mesa el día 5.