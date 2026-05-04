Los embalses del Duero, "a tope": están al 88,3% de su capacidad

Los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 2.520,1 hectómetros cúbicos, lo que supone el 88,3% de su capacidad, cuatro puntos porcentuales por encima de la media de la última década (84,3%) y 4,1 por debajo del valor de hace un año (92,4%).

En concreto y según la información remitida por la CHD, los Sistemas Esla y Órbigo, en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño) se encuentran al 91% de su capacidad. Asimismo, en Palencia, el Sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto), está al 91,9%; y el Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), al 78,8%. En la provincia de Burgos, el Sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) se encuentra al 85% de su capacidad.

En cuanto a Segovia, el Sistema Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), están al 92,9%; y en Ávila, el Sistema Cega-Eresma-Adaja (Castro de las Cogotas), al 97,8%

Por último, en Soria, el Sistema Alto Duero (Cuerda del Pozo), está al 82,6%, y en Salamanca, el Sistema Tormes (Santa Teresa) alcanza el 91,1%; y el Águeda (Irueña y Águeda), el 74,4%.