Medio ambiente
Los embalses del Duero, "a tope": están al 88,3% de su capacidad
Los embalses de la CHD almacenan 2.520,1 hectómetros cúbicos
Ical
Los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 2.520,1 hectómetros cúbicos, lo que supone el 88,3% de su capacidad, cuatro puntos porcentuales por encima de la media de la última década (84,3%) y 4,1 por debajo del valor de hace un año (92,4%).
En concreto y según la información remitida por la CHD, los Sistemas Esla y Órbigo, en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño) se encuentran al 91% de su capacidad. Asimismo, en Palencia, el Sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto), está al 91,9%; y el Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), al 78,8%. En la provincia de Burgos, el Sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) se encuentra al 85% de su capacidad.
En cuanto a Segovia, el Sistema Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), están al 92,9%; y en Ávila, el Sistema Cega-Eresma-Adaja (Castro de las Cogotas), al 97,8%
Por último, en Soria, el Sistema Alto Duero (Cuerda del Pozo), está al 82,6%, y en Salamanca, el Sistema Tormes (Santa Teresa) alcanza el 91,1%; y el Águeda (Irueña y Águeda), el 74,4%.
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