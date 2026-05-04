Cascadas y castillos en la ciudad más pequeña de España: un viaje de película en la provincia de Burgos

De forma honorífica, Frías mantiene el título de ciudad que en 1.435 le otorgó el rey Juan II. A día de hoy, solo 300 personas habitan esta localidad tan pintoresca. Sin embargo, este honor no es lo único que llama la atención de la villa.

Frías es considerado uno de los mayores atractivos turísticos de la provincia de Burgos principalmente debido a su castillo, pero en la época medieval se construyeron en la zona edificaciones que a día de hoy suponen algunas de las más representativas del románico castellanoleonés.

Localidad de Frías. / Lasmerindades.com

Un castillo de película

Visitar el castillo medieval de Frías es como pasear por el decorado de una película. Quizás uno de los atractivos del lugar que más llaman la atención es su emplazamiento: está situado sobre un peñón y supuso la única entrada a la ciudad durante siglos. Como fortaleza defensiva cumplía una función esencial precisamente gracias a su localización, y contaba con un aljibe adosado a la fachada.

A día de hoy merece la pena dar un paseo por el viejo castillo, ya que aunque hoy no sirva para la defensa militar, nos regala imagenes imposibles de recrear en otro lugar.

Las casas colgadas

Si viajas a Frías desde el norte, antes de entrar encontrarás uno de sus principales atractivos: las casas colgadas. Estas llenan el ala norte del poblado, y continúan la muralla por toda la franja. Son casas estrechas que en su día también sirvieron para la defensa, y desde las que las vistas al valle son impresionantes. Son edificaciones de madera y toba situadas sobre la gran roca de "La Muela".

Para quedarte con un buen sabor de boca, en un viaje a Frías tienes que probar sus carnes. En la zona hay varios mesones en los que podrás probar un lechazo o cochinillo de primera, pero tampoco puedes irte sin probar sus tapas. Si Frías no te conquista por las vistas —aunque esto resulta casi imposible—, lo hará por el estómago.