3,5 millones para impulsar los bares de los pequeños pueblos de Castilla y León

El consejero de la Presidencia en funciones, Luis Miguel González Gago, anunció este lunes en la localidad salmantina de Aldeanueva de Figueroa la nueva convocatoria de ayudas a bares y centros de ocio que asciende a un máximo de 3,5 millones de euros y que, como novedad, en su tercera edición se abre a todos los municipios y pedanías con un único local de este tipo y sin límite de población.

González Gago aseguró, en declaraciones en el Bar de Aylin, que la línea se consolida esta edición tras beneficiar a 933 establecimientos. Junto a la alcaldesa, María Candelas González, el consejero especificó que se trata del único bar de la localidad, y por lo tanto, es “ejemplo del tipo de establecimiento al que se dirige esta medida”. Las ayudas, cuya convocatoria se publicó hoy en el Bocyl, podrán solicitarse hasta el próximo 29 de mayo.

“Lo que buscamos con esta ayuda es que los pueblos no pierdan lo que les da vida: que la gente pueda quedarse, que haya lugares donde encontrarse, y que el día a día sea más llevadero para quienes viven allí”, destacó González Gago, quien matizó que el bar puede ser de titularidad pública o privada y que debe garantizar una apertura mínima de cinco días a la semana y cinco horas al día.

Aunque en esta edición desaparece el límite de población, tendrán prioridad las entidades locales con menos de 200 habitantes, seguidas de aquellas con hasta 300, y continuando con aquellos municipios con más población. Cada municipio o pedanía podrá recibir hasta 3.000 euros para sufragar gastos corrientes de funcionamiento del establecimiento, como suministros energéticos, calefacción, agua, internet o servicios audiovisuales.

Dichos gastos deberán corresponder al periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, y la solicitud deberá presentarse de forma telemática por parte del ayuntamiento de la localidad, por lo tanto, según aclaró el consejero a preguntas de los medios de comunicación, estas ayudas no sirven para bares de nueva apertura, sino que deben llevar abiertos, al menos, una anualidad.

Durante su intervención, González Gago subrayó que estas ayudas sirven para impulsar la vida en el medio rural. “En muchos pueblos, el bar no es solo un negocio, sino que es e principal punto de encuentro y convivencia; los bares no solo funcionan como espacio de ocio ocasional, sino también como lugares permanentes que sostienen la vida social cotidiana, combaten la soledad y refuerzan los vínculos vecinales”, resumió.

Además, el consejero incidió en la “dimensión asistencial” de estos establecimientos, que “permiten detectar situaciones de vulnerabilidad, aislamiento o problemas de salud desde la cercanía, contribuyendo así al bienestar de las personas que viven en el medio rural”. A ello, sumó su “impacto económico”, ya que “cada bar que permanece abierto acoge actividad, mantiene empleo y contribuye a dinamizar la economía local, favoreciendo los pueblos sigan siendo lugares vivos y habitables durante todo el año”.

En 2024, primer año de aplicación, se concedieron ayudas por valor de más de 2,2 millones de euros a 734 bares y centros de ocio ubicados en municipios y pedanías de hasta 200 habitantes. En 2025, tras ampliarse el umbral poblacional hasta los 300 habitantes, la cuantía ascendió a 2,8 millones de euros, beneficiando a 933 establecimientos.

A la vista de esta evolución, y teniendo en cuenta tanto la dotación prevista de 3,5 millones de euros como la eliminación del límite de población ya incorporada en la convocatoria de este año, la previsión es que en 2026 se supere el número de establecimientos beneficiados hasta ahora, ampliando aún más el alcance de esta línea de ayudas en el conjunto del medio rural de Castilla y León.

“Con esta convocatoria, el Gobierno Autonómico refuerza su compromiso con todos los pequeños pueblos de la Comunidad, impulsando políticas que no solo garantizar infraestructuras y servicios públicos, sino que también contribuyen a que sean espacio habitables, humanos y con vida”, añadió el consejero.

González Gago finalizó, recalcando que “los centros de ocio y convivencia son los lugares donde sucede todo en los pequeños pueblos, donde las personas se encuentran, conversan, comparten y se cuidan mutuamente”. “Mantenerlos abiertos es también una forma mantener vivos nuestros pueblos”, zanjó.