Tres detenidas por robar con un carrito de bebé en un centro comercial de Valladolid

Tres mujeres fueron detenidas como presuntas autoras de un delito de hurto cometido en un centro comercial de Valladolid, donde sustrajeron dentro de un carrito de bebé diversos artículos valorados en 490 euros.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.00 horas del pasado 30 de abril cuando la Policía Nacional recibió un aviso de la Sala 091 que informaba de que el personal de seguridad de un centro comercial mantenía retenidas a dos mujeres implicadas en un hurto en una de las tiendas.

Una vez en el lugar, un indicativo policial se entrevistó con la encargada del establecimiento, quien relató que tres mujeres con un carrito de bebé accedieron al local y, tras deambular por el interior, comenzaron a introducir artículos en el carrito. Al ser recriminadas, abandonaron el establecimiento sin abonar los efectos.

La responsable mostró a los agentes las grabaciones del circuito cerrado de videovigilancia, donde se apreciaban claramente los hechos. Simultáneamente, otra dotación policial se entrevistó con los vigilantes de seguridad, quienes explicaron que, tras recibir el aviso de la encargada, localizaron a las tres mujeres en los pasillos del centro comercial.

Al darles el alto, estas abandonaron el carrito y emprendieron la huida hacia el exterior, sin que pudieran ser interceptadas en ese momento. Poco después, mientras los vigilantes revisaban el interior del carrito, dos de las mujeres regresaron, para ser retenidas de inmediato hasta la llegada de los agentes.

Durante el traslado del carrito a las dependencias de seguridad, un ciudadano informó a los agentes de que instantes antes vio a la mujer que lo portaba y que esta se encontraba sentada en la terraza de un bar situado en el exterior del centro comercial. Los agentes se desplazaron al lugar y localizaron a dos mujeres, una de ellas reconocida como la tercera implicada tras el visionado de las imágenes.

La acompañaba otra mujer conocida por los agentes por intervenciones anteriores. Antes del aviso que motivó esta intervención, se difundió a través de la malla operativa un comunicado sobre un hurto cometido esa misma tarde en otro centro comercial, donde cuatro mujeres robaron zapatillas deportivas utilizando igualmente un carrito de bebé y abandonaron el lugar en un vehículo.

Ante esta coincidencia, los agentes solicitaron a la tercera mujer que indicara dónde fue estacionado su vehículo. De manera voluntaria, condujo a los agentes hasta él. En el interior se localizaron: tres pares de zapatillas en sus cajas, una cuarta caja con una sola zapatilla y cuatro sets de maquillaje.

La mujer manifestó que las tres entraron al centro comercial, pero que desconocía lo que hicieron en el interior. A la vista de todos los hechos, los agentes procedieron a detener a las tres mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto.

Ese mismo día, a primera hora de la mañana, la Policía Nacional detuvo a otra mujer por un delito de hurto cometido el pasado 9 de abril en otro establecimiento del mismo centro comercial, donde sustrajo cinco fragancias valoradas en 434,75 euros.

Las cuatro mujeres fueron puestas en libertad tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente.