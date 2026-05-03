Récord en renovables: La producción de electricidad se dispara un 13% y el 94% ya proviene de energía limpia

Castilla y León cerró 2025 con un generación renovable récord de 28,4 millones de megavatios hora (MWh), lo que supuso un aumento del 13,1% con respecto al año anterior, que se quedó en 25,1 millones. De esta manera, la comunidad logró el máximo de generación limpia de toda la serie histórica de Red Eléctrica Española (REE) y el 94% de la producción ya proviene de energías renovables frente al 55% a nivel nacional. Unos datos que exhiben el alto grado de avance de la transición ecológica y que aprovecharon unas condiciones meteorológicas favorables durante el ejercicio pasado.

Energía renovable en Castilla y León / ICAL

La producción hidráulica de electricidad aumentó un 11%, hasta los 9,8 millones de MWh; la eólica subió un 5% (13,2 millones) y la solar fotovoltaica se disparó un 41% al pasar de 3,4 a 4,8 millones de megavatios. Por lo tanto, la eólica volvió a liderar la estructura de generación autonómica, al significar casi la mitad de la generación renovable en Castilla y León. En concreto, el 46,7%seguido del 34,6% de la hidráulica y el 17% de la solar fotovoltaica.

La generación con la energía del viento en la comunidad, gracias a los aerogeneradores, lleva varios años muy estable, al fluctuar entre los 12,5 y los 13,5 millones de megavatios, y se consolida como la "reina". Por su parte, la hidráulica es altamente dependiente del año hidrológico, por lo que un ejercicio con una pluviosidad media-alta tiene un gran impacto en el almacenamiento de agua en las presas y dispara la producción. La gran sorpresa, de nuevo, es la solar fotovoltaica, que en 2025 pasó de 3,4 a 4,8 millones de MWh. Si la comparación es con 2019, la producción de electricidad a través de placas solares se ha quintuplicado, ya que en esa fecha la generación eran solo de 864.257 megavatios.

Pese a ese importante incremento, el porcentaje de la producción de energía solar en el conjunto de las renovables en la comunidad supuso el año anterior un 17% frente al 33% de la media nacional. En la hidráulica, la diferencia es a favor de Castilla y León (34 frente al 22%), al igual en que la eólica (46 frente al 39%).

El año en que se produjo el apagón eléctrico peninsular del pasado 28 de abril, del que esta semana se cumplió el primer aniversario, y algunos expertos e informes hablaron de una “cascada de sobrevoltaje" que no se pudieron amortiguar mientras que otros apuntaron que hubo una inestabilidad de frecuencia causada por el exceso de presencia en el mix energético de las renovables, las energía limpias en la comunidad tuvieron un peso muy importante. No en vano, la producción de renovables en 2019 suponía el 85,8% y en 2025 son nueve puntos más. Si nos remontamos a los años 2011 y 2012, cuando aún funcionaba la central nuclear de Garoña (Burgos), el porcentaje de la producción de renovables en Castilla y León llegó a suponer la mitad del total de la energía generada. La instalación ubicada en el Valle de Tobalina, inaugurada en 1971, tenía una potencia instalada de 466 megavatios y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012.

Un cambio de panorama que tiene su traducción en la evolución de la potencia instalada en la comunidad. Si en 2019, era un 80,7% de renovable y un 19,3% en convencionales (fósiles) el año pasado se pasó a una relación del 97,2 al 2,8%. A nivel nacional, entre 2019 y 2025, el peso de las energías limpias ha aumentado del 37,8 al 55,5%. Desde el año 2024, la producción de renovables supera a los no renovables, puesto que antes ocurría lo contrario. El año pasado, REE registró casi 151 millones de megavatios de energías limpias frente a los 121,2 millones de las convencionales. En 2019, fue 98 millones frente a los 161,2 millones de MWh de generación de electricidad a través de energías no renovables.

Dos trabajadores de Forestalia, junto a varios aerogeneradores instalados en un municipio de Zaragoza / Cedida

Frente a los 28,4 millones de MWh de producción renovable en Castilla y León, el año anterior se contabilizaron 1,8 millones de megavatios de no renovables frente a los 3,1 millones en 2019. La evolución de la generación de las energías fósiles en la comunidad ha caído en picado, al pasar de los casi 16 millones de megavatios en 2011 a los 3,1 millones en 2019 y, finalmente, a los 1,8 millones de MWh en 2025.

Red Eléctrica Española recoge que el año anterior se generaron 1,1 millones de MWh a través de la turbinación de bombeo, un sistema de almacenamiento de energía que utiliza centrales hidroeléctricas reversibles con dos embalses a distinta altura y así turbinar el agua desde el vaso superior al inferior. Una cifra que contrasta con los 331.000 megavatios registrados en 2020. Es decir, en cinco años se ha triplicado. Además, los 1,1 millones supusieron el 20 por ciento de la energía almacenada con esta técnica en España. En 2025, hubo un consumo del bombeo en la comunidad de dos millones de MWh, por que hubo un saldo negativo de cerca de un millón de megavatios.

Los datos de Red Eléctrica, recogidos por Ical, no incluyen la energía generada estimada por las instalaciones de consumo, que también han ido en aumento en los últimos años, por lo que el peso de la potencia renovable en Castilla y León es aún mayor. La generación de electricidad a través del autoconsumo fue de un millón de megavatios en la Comunidad en 2025, de los que más de la mitad (56%) correspondió a la solar fotovoltaica, seguida de la cogeneración (32%, con 346.000 MWh) y otras renovables (11%, 121.000 megavatios). La producción a través de instalaciones de autoconsumo en la comunidad fue el seis por ciento del total nacional.