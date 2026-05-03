Mañueco, camino a una investidura aún sin fecha: será nominado candidato la próxima semana

El camino hacia la investidura como presidente de la Junta del popular Alfonso Fernández Mañueco comienza esta próxima semana. Será nominado de nuevo como candidato, aunque previsiblemente sin una fecha cierta en el calendario, pues de momento no se ha cerrado el pacto entre el PP y Vox que le permitirá ser reelegido.

El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, secretario autonómico del PP, convocará en las próximas horas a los representantes de los grupos políticos para cumplir con el trámite de la consulta previa antes de proponer un candidato a la Junta, para lo cual tiene de plazo hasta este jueves 7 de mayo, inclusive.

Alfonso Fernández Mañueco saluda a Francisco Vázquez. / JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Con la suficiente antelación, Vázquez debe citar en su despacho a los dirigentes de las formaciones con presencia en la Cámara. Por tradición, esta ronda se inicia con los partidos de menor representación y termina con el ganador de las elecciones. Además, en las últimas ocasiones, el proceso se ha llevado a cabo en dos jornadas consecutivas.

Por tanto, a partir de este lunes, la primera decisión que se conocerá será el calendario y los turnos de esa consulta. A su término, el presidente de las Cortes debe poner un nombre sobre la mesa, si bien el Reglamento no especifica la fecha exacta en que debe tener lugar la sesión de investidura.

Con ello, Francisco Vázquez tiene la posibilidad de comunicar en los próximos días la propuesta de Fernández Mañueco, pero sin marcar una fecha en el calendario de las Cortes. Una vez se firme el pacto entre PP y Vox -que podría cerrarse tras las elecciones en Andalucía del 17 de mayo-, se procederá a convocar el pleno de investidura, que podría sustanciarse en una sola sesión.

En esta XII Legislatura, Vázquez debe convocar a los dirigentes de seis formaciones: Por Ávila, Soria ¡YA! y UPL (que forman el Grupo Mixto), así como a Vox, el PSOE y el Partido Popular. Una vez se reúna con ellos y, como muy tarde el 7 de mayo, deberá proponer un candidato para cumplir con el artículo 135 del Reglamento de las Cortes.

Vía Pollán o Fuentes

En 2022, tras la firma el 10 de marzo del pacto entre PP y Vox, el anterior presidente de las Cortes y actual portavoz de Vox, Carlos Pollán, celebró la ronda de consultas el 17 y 18 de marzo. A su término, propuso a Mañueco como candidato sin una fecha definida, si bien se barajaron los días 27 y 28 de ese mes.

En aquel momento, el PP estaba inmerso en la celebración del Congreso que eligió, el 2 de abril en Sevilla, a Alberto Núñez Feijóo como presidente nacional. Por ello, no fue hasta la reunión de la Mesa del 7 de abril cuando se convocó formalmente la sesión para el día 11, de modo que el nuevo presidente no tomó posesión hasta el 19 de abril.

Cuatro años antes, en 2019, también sin mayoría absoluta de ningún partido, el PP y Ciudadanos firmaron su pacto el 2 de julio. El entonces presidente de la Cámara, Luis Fuentes -actual delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias-, se reunió con los partidos los días 3 y 4 y propuso a Mañueco como candidato a una investidura que estableció para el día 9, aunque la fecha fue ratificada por la Mesa el día 5.

En esta legislatura, Fernández Mañueco será de nuevo candidato a la investidura para un tercer mandato. No obstante, la fecha en la que recibirá la confianza de la Cámara sigue en el aire, pues se fijará una vez se firme el pacto entre los populares y Vox, emulando los pasos dados en Extremadura y Aragón.

Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán conversan al término del pleno. / José Luis Fernández

Extremadura y Aragón, marcan el paso

En esta ocasión, Francisco Vázquez podría convocar este lunes a los partidos para una ronda que comenzaría el miércoles de forma individual con las formaciones provinciales y culminaría el jueves con el PP, si decide agotar los plazos. Con ello, el 7 de mayo Fernández Mañueco sería nominado oficialmente.

El presidente de las Cortes comunicará la fecha del pleno una vez los dos partidos cierren su acuerdo de gobierno. En cualquier caso, la reunión de la Mesa que ordene la sesión debe convocarse con 48 horas de antelación, mismo plazo exigido para celebrar el pleno según el artículo 74 del Reglamento.

Las sesiones de investidura han seguido un guion similar en las últimas legislaturas: comienzan por la mañana con la intervención del candidato sin límite de tiempo, aunque Mañueco suele emplear menos de 90 minutos. Tras la pausa, se reanuda el pleno con el Grupo Socialista y, tras la réplica, intervienen los partidos minoritarios. Por último, toman la palabra los socios de gobierno, por lo que la votación suele producirse al final de la tarde.

En la investidura, la votación es pública por llamamiento, siguiendo el orden alfabético del primer apellido y comenzando por el procurador cuyo nombre sea elegido al azar. Tras ser nombrados, estos deben responder 'sí', 'no' o 'abstención'. Los miembros de la Junta que sean parlamentarios y la Mesa votan al final.