Las comidas preparadas y cocinas centrales concentran uno de cada dos negocios alimentarios de Castilla y León

Las comidas preparadas y cocinas centrales concentran ya prácticamente uno de cada dos negocios del sector de establecimientos de productos alimentarios en Castilla y León. En concreto, este segmento alcanzó en 2025 los 20.944 establecimientos, lo que representa el 49,8% del total autonómico, según recoge el informe del Registro de Empresas y Actividades Alimentarias elaborado por la Consejería de Sanidad.

La brecha respecto al resto de sectores resulta significativa. Así, los establecimientos polivalentes, es decir, aquellos que operan en varias ramas alimentarias, suman 10.679 negocios y representan el 25,4% del total, prácticamente la mitad que las comidas preparadas y cocinas centrales. Por detrás aparecen los negocios de carne y derivados, con 3.355 establecimientos; cereales y derivados, con 1.973; vegetales y derivados, con 1.515; y bebidas alcohólicas, con 1.167.

Por lo que respecta las fases, la minorista concentra 32.910 establecimientos, el 78,3% del total. Es decir, casi ocho de cada diez negocios alimentarios de Castilla y León comercializan directamente con el consumidor. A distancia se sitúan los elaboradores-fabricantes, con 3.575, con un 8,5%, y los almacenistas distribuidores, con un 8,2% y 3.463 establecimientos. Entre estas tres modalidades superan el 95% del censo autonómico.

Frente al empuje de la restauración y la venta finalista, el registro autonómico vuelve a reflejar una caída global del número de empresas. En concreto, Castilla y León cerró 2025 con 42.038 empresas y actividades alimentarias, lo que supone un descenso respecto al ejercicio anterior del 1,5%.

Si se analizan los datos por provincias, se detecta que Salamanca mantiene el liderazgo industrial gracias al peso del sector cárnico. La provincia contabiliza 1.705 empresas alimentarias de ámbito nacional, por delante de Valladolid, con 1.679, y León, con 1.524. A continuación se sitúan Burgos, con 1.335; Zamora, con 688; Segovia, con 680, y Palencia, con 56. A la cola, están Ávila, con 514, y Soria, con 342.

En general la cárnica es la industria alimentaria que tiene mayor peso en Castilla y León, que se traduce en 78 mataderos de especies unguladas, es decir, ovino, bovino y caprino, y 17 mataderos de aves y conejos, y en 329 salas de despiece, de las que 139 están en Salamanca, seguida, con diferencia por León y Segovia, con 38 y 35, en cada caso.

Comercio de proximidad

Sin embargo, cuando se estudia el negocio de proximidad y la actividad local, la provincia de León encabeza la clasificación con 6.923 establecimientos, seguida de Valladolid, con 5.995, y Salamanca, con 5.095. Burgos alcanza los 4.872, mientras que el resto se encuentra por debajo de los 3.000. Es el caso de Ávila que suma 2.740; Zamora, 2.699; Segovia, 2.475; Palencia, 2.413, y Soria, 1.524.

En el ámbito hostelero, León vuelve a encabezar la tabla con 2.654 bares, de los 12.488 que hay en Castilla y León, y con 1.142 restaurantes, de los 5.599 existentes. Le sigue Valladolid, en segundo lugar en bares, con 2.301, mientras que Burgos registra 1.909 y Salamanca, 1.650. Por su parte, Ávila alcanza 940; Palencia, 900; Zamora, 872; Segovia, 766, y Soria, 496.

En el caso de los restaurantes, tras León figuran Salamanca, con 810; Burgos, con 805; y Valladolid, con 777. Completan la lista Ávila, con 511; Segovia, con 474; Zamora, con 406; Palencia, con 361, y Soria, con 313.

Dentro de las actividades, la memoria destaca el peso de los 6.630 pequeños establecimientos minoristas polivalentes y 1.005 supermercados, donde León vuelve a liderar este apartado con 1.129 tiendas y 217 supermercados, seguido de Salamanca, con 1.099 y 121, y Valladolid, con 981 y 219, en cada caso. Tras estas provincias figuran Burgos, con 974 tiendas y 118 supermercados; Ávila, con 653 y 56; Zamora, con 505 y 99; Segovia, con 496 y 64; Palencia, con 470 y 79, y Soria, con 323 y 32.