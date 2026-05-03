Los colegios de Periodistas de Castilla y León reivindican la libertad de prensa como pilar de la democracia

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas, que incluye al de Castilla y León y otras ocho comunidades, reivindicó hoy 3 de mayo la libertad de prensa en un manifiesto, que recuerda no es solo una “garantía” para quienes ejercen la profesión, sino ”un pilar imprescindible para una sociedad libre, crítica, democrática y en paz".

La agrupación de colegios conmemora este domingo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que recuerda es un derecho fundamental sobre el que se sustentan todas las democracias y un derecho “siempre amenazado por quienes no creen en la paz, la convivencia, la igualdad, la tolerancia y la participación ciudadana”.

Asimismo, expresa su preocupación por la “escalada” de violencia a nivel mundial. “Quienes siembran las semillas de la crispación, el caos y el miedo no tardan mucho en derramar sangre para alimentar su hambre de odio. Por contra, quienes ejercemos el periodismo no podemos permanecer impasibles ante las violaciones de los derechos humanos. Ni antes, ni ahora, ni nunca", añade porque entiende que permanecer “impasibles” significa hacer “mal” el trabajo periodístico y abandonar a la sociedad ante “el abismo de la oscuridad del autoritarismo”.

En ese sentido, la agrupación de Colegios Profesionales de Periodistas de España propone un gran Pacto por la paz, en el que tanto los profesionales del periodismo, como la ciudadanía y los representantes públicos unan esfuerzos contra la violencia. De la misma forma, vuelve a solicitar que España acoja y se convierta por primera vez en sede de la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa. Así, insta al Gobierno a colaborar y participar en ello.

Finalmente, expresan que el “exceso de regulación” también es una amenaza para la libertad de prensa en España. “La respuesta a quienes se autodenominan periodistas y medios de comunicación no puede ser forzar normativa que obstaculiza sistemáticamente el derecho a la información de la ciudadanía”, como a juicio de los colegios fueron algunas de las iniciativas inscritas en el Plan de Acción por la Democracia del gobierno español de 2023.