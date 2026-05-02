UGT denuncia la aparición de una pintada con una esvástica en su sede de León

UGT ha denunciado este sábado la aparición de una pintada con una esvástica nazi y un ramo de flores en la puerta de su sede en la ciudad de León, tras la celebración ayer, 1 de mayo, del Día Internacional del Trabajo. El sindicato comunicó lo sucedido a la Subdelegación del Gobierno en la provincia para que la ley actúe frente a quienes pretenden imponer el “miedo”.

En un mensaje en X (anteriormente Twitter), UGT señaló que habían vuelto a ser el “objetivo del odio” ante lo que consideró un “ataque directo" a los valores de "democracia, libertad, igualdad y convivencia”. “No nos intimidarán. Frente al odio, más unidad”, apostilló la dirección del sindicato en León ante lo sucedido en su sede de la céntrica avenida Gran Vía de San Marcos.

Al respecto, el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, denunció el “ataque vandálico” contra su sede, donde señaló el “odio” se ha manifestado a través de la simbología “totalitaria”. “No es solo una agresión contra nuestras siglas, sino una embestida contra los valores democráticos de los derechos de la clase trabajadora”, dijo.

En la misma línea, el secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, aseguró que los sucedido es una muestra de “odio” y un “ataque a la democracia y a la clase trabajadora”. “Siempre combatiremos el fascismo. No nos van a callar. Todo nuestro apoyo y solidaridad a los compañeros y compañeras de UGT León”, añadió.