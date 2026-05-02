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Las facturas se abonan en Castilla y León con una demora de once días, tres menos que la media nacional

La comunidad se sitúa entre las más cumplidoras en el primer trimestre, puesto que más de la mitad de los pagos se realizan en plazo

27/12/2021 Una lámpara refleja el importe de una factura el día en que el precio de la luz ha marcado un mínimo por primera vez en dos meses, a 27 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista registra una bajada para el día de hoy, situándose por primera vez en dos meses por debajo de los 100 euros/MWh. En concreto, para esta jornada la luz va a costar 96,08 euros/MWh, según datos provisionales publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press

27/12/2021 Una lámpara refleja el importe de una factura el día en que el precio de la luz ha marcado un mínimo por primera vez en dos meses, a 27 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista registra una bajada para el día de hoy, situándose por primera vez en dos meses por debajo de los 100 euros/MWh. En concreto, para esta jornada la luz va a costar 96,08 euros/MWh, según datos provisionales publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

Ical

Castilla y León continúa posicionándose como una de las comunidades más cumplidoras en los plazos de pago entre empresas, a pesar de un leve incremento en el retraso medio durante el primer trimestre de 2026. Según el último estudio de Informa D&B, la demora media se sitúa en 11,32 días, lo que supone un aumento de 0,57 días respecto al trimestre anterior, aunque representa una mejora de casi un día en comparación con el mismo periodo de 2025.

Este dato coloca a Castilla y León por debajo de la media nacional, que alcanza los 14,42 días, consolidando así su posición como una de las autonomías con menor retraso en los pagos. Además, destaca especialmente el nivel de puntualidad, el 50,21% de las facturas se abonan dentro del plazo acordado, superando el promedio nacional del 43,94% y situándose como el segundo mejor registro del país.

El 43,66% de las facturas en la comunidad se abonan con hasta 30 días de retraso, mientras que solo el 1,73% supera los 120 días de demora.

Aunque el retraso medio aumentó ligeramente respecto al cierre de 2025, también se observa una reducción interanual de 1,23 días. Sin embargo, la proporción de pagos puntuales descendió casi dos puntos porcentuales, cayendo por debajo del 44% por primera vez desde 2024. Este contexto implica un coste significativo para el tejido empresarial, estimado en más de 3.000 millones de euros.

Por comunidades, Navarra lidera el ránking con menos de diez días de retraso, seguida por País Vasco, Cantabria y La Rioja. En el extremo contrario, Melilla, Canarias y Baleares presentan los mayores niveles de demora, superando en algunos casos los 20 días.

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El análisis sectorial revela que Administración y Hostelería son las actividades con mayores retrasos, ambas por encima de los 23 días. En contraste, sectores como Industria o Comercio se sitúan por debajo de la media nacional. En cuanto al tamaño empresarial, las microempresas registran los mayores retrasos, mientras que las pequeñas empresas muestran el mejor comportamiento en términos de cumplimiento.

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