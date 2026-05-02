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Sucesos

Las drogas y una persecución policial marcan la madrugada en Salamanca

Un conductor se dio a la fuga tras saltarse un semáforo y fue interceptado tras una persecución con cuatro ocupantes en el vehículo

Vehículo de la Policía Local en un control.

Vehículo de la Policía Local en un control. / Ical

Ical

La madrugada de este sábado en Salamanca dejó varias intervenciones de la Policía Local, entre ellas una persecución tras la huida de un conductor que se había saltado un semáforo. Los hechos ocurrieron a la 1.00 horas en la calle Henri Collet, cuando los agentes dieron el alto a un vehículo que hizo caso omiso a las señales y emprendió la fuga. Tras una persecución, la patrulla logró interceptarlo e identificar a sus cuatro ocupantes, tramitando las correspondientes sanciones administrativas.

Horas antes, a las 00.20 horas, los agentes realizaron un decomiso de sustancias estupefacientes en el paseo del Ferrocarril en el marco de un control en vía pública.

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La última actuación reseñada tuvo lugar a las 3.09 horas en la glorieta de la Flecha, donde un conductor arrojó resultado positivo en drogas durante una prueba realizada por la Policía Local. En esta intervención también se procedió al decomiso de sustancias estupefacientes.

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