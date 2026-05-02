Castilla y León contabiliza 811 empresas de alto crecimiento y 20 "gacelas"

Castilla y León contabiliza 811 empresas de alto crecimiento (compañías que superan consistentemente las expectativas de eficiencia y resultados financieros y crecen de forma sostenida) y 20 "gacelas" que están operativas (empresas pequeñas/medianas que al menos duplican su tamaño en poco tiempo). Entre ambas suman el 3,7% del total nacional. Además, dentro de su peso en el tejido empresarial de la comunidad, las primeras representan el 20% del global de las firmas; y las segundas, únicamente el 0,5%.

Un estudio sobre este tipo de empresas, publicado por Informa D&B, señala que Madrid es la comunidad donde se localizan más empresas gacela, con un 23% del total, y también tienen su sede el 18% de las de alto crecimiento. Cataluña concentra cerca de un 18% de las segundas y un 16% de las primeras; y Andalucía reúne a un 14% de alto crecimiento y a más de un 16% de las gacelas.

Sobre el total de compañías analizadas en cada autonomía, los porcentajes más elevados de empresas de alto crecimiento están en Canarias y Baleares, un 37 y un 42% cada una. Las gacela superan el 1% en Baleares, Madrid y Andalucía.

En España, el número de empresas de alto crecimiento aumentan un 101%, mientras que las gacela disminuyen un once por ciento desde 2020, año en el que la facturación cayó notablemente por la crisis sanitaria causada por la COVID-19. Respecto al año pasado, la cifra se recorta para las de alto crecimiento, un 30%, y también para las gacela, un 21%.

Creación de empleo

Las 21.696 empresas de alto crecimiento y las 777 gacela existentes en España, que suponen el 24% del total analizado, han creado 503.592 puestos de trabajo entre 2021 y 2024, la mayor parte, 486.159, en las compañías de alto crecimiento, que tienen una media de 68 empleados, por los 49 de las gacela en 2024. Si se añaden los empleos generados por el resto de compañías analizadas, las de alto crecimiento suponen más del 80% del total, lo que las consolida como el mayor motor de generación de empleo.

Este tipo de empresas son objeto de estudio desde finales de los años 80, siendo el precursor del mismo David Birch investigador del MIT. Por definición las empresas de alto crecimiento son aquellas que tienen un crecimiento interanual del 20% o trianual del 60% en los últimos tres años; si además han sido creadas en los últimos cinco años, se trata de empresas gacelas.

En concreto, desde 2021 la facturación de las empresas de alto crecimiento ha subido un 123% y la de las gacela, un 219%.

Hostelería

Hostelería es el sector con mayor número de empresas gacela y de alto crecimiento, el 22 y el 20%, respectivamente. Construcción y actividades inmobiliarias es el siguiente para las de alto crecimiento, con un 16%, seguido por el 15% de Industria. La segunda actividad en la que encontramos más empresas gacela es también construcción y actividades inmobiliarias, junto con comercio, ambas con un 15%.

Si se analiza el tamaño de las empresas de acuerdo con la definición de la UE, las micro y pequeñas empresas son las más numerosas, 25 y 42% para las de alto crecimiento y 37 y 33% entre las gacela en cada caso.