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PP y Vox rechazan que las elecciones andaluzas condicionen la formación de Gobierno en Castilla y León

Las dos fuerzas políticas insisten en que el acuerdo responde solo a los intereses de Castilla y León.

En el centro, Leticia García y Carlos Pollán

En el centro, Leticia García y Carlos Pollán / Ical

Alejandro García Benito

Ical

El Partido Popular (PP) y Vox escenifican una posición común para desvincular sus negociaciones en Castilla y León del calendario electoral andaluz, en plena cuenta atrás para los comicios del 17 de mayo en Andalucía. Ambas formaciones insistieron en que el diálogo para la formación de Gobierno en la comunidad castellanoleonesa responde exclusivamente a intereses territoriales y no a estrategias nacionales.

La postura fue trasladada tras la Junta de Portavoces celebrada en las Cortes autonómicas. El expresidente de la Cámara y lider regional de Vox Carlos Pollán, defendió que “las cosas de Castilla y León se tienen que decidir en Castilla y León”, rechazando cualquier lectura que vincule el ritmo o el contenido de las conversaciones con el contexto electoral andaluz.

En la misma línea se expresó la portavoz del PP en las cortes, Leticia García, quien subrayó que “los intereses de nuestra tierra” son los que "mueven estas negociaciones". La representante popular quiso así reforzar la idea de que el objetivo prioritario es garantizar la estabilidad institucional en la comunidad, al margen de factores externos.

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El contexto nacional añade presión indirecta. Las elecciones andaluzas están consideradas una cita clave en el panorama político español y su resultado podría tener implicaciones en el equilibrio de fuerzas entre ambas formaciones. Sin embargo, tanto PP como Vox evitan reconocer públicamente esa posible influencia para no trasladar una imagen de dependencia o cálculo electoral.

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