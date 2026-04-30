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Castilla y León lidera el aumento de víctimas de violencia de género con orden de protección y alcanza las 2.155

La tasa de la Comunidad se sitúa en 1,9 víctimas por cada mil mujeres, cuatro décimas por encima de la media nacional

Castilla y León se sitúa a la cabeza del incremento de víctimas de violencia de género

Castilla y León se sitúa a la cabeza del incremento de víctimas de violencia de género / Ical

Alejandro García Benito

Ical

Castilla y León se sitúa a la cabeza del incremento de víctimas de violencia de género con órdenes de protección o medidas cautelares en España, tras registrar un aumento del 14,5 por ciento en 2025, hasta alcanzar las 2.155 mujeres afectadas, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este crecimiento contrasta con la evolución del conjunto del país, donde el número total de víctimas descendió un 3,8 por ciento, lo que sitúa a la Comunidad como la que experimenta el mayor repunte porcentual en este indicador.

En términos de incidencia, la tasa en Castilla y León se eleva hasta 1,9 víctimas por cada mil mujeres, una cifra que se sitúa cuatro décimas por encima de la media nacional (1,5). Este dato refleja una mayor prevalencia relativa de casos en comparación con el conjunto del territorio.

El informe también evidencia diferencias significativas entre comunidades autónomas. Mientras algunas regiones presentan descensos notables, Castilla y León encabeza el incremento, seguida a distancia por otros territorios con subidas más moderadas.

En cuanto a la violencia doméstica, que incluye casos fuera del ámbito de la pareja o expareja, la Comunidad también registra cifras relevantes, con 561 víctimas, lo que supone un aumento del 4,3 por ciento respecto al año anterior.

A nivel nacional, el número total de víctimas de violencia doméstica creció un 7,4 por ciento, alcanzando las 9.513, lo que evidencia una tendencia al alza en este tipo de delitos, en contraste con la evolución de la violencia de género.

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Estos datos refuerzan la preocupación institucional sobre la evolución de la violencia contra las mujeres y la necesidad de seguir reforzando los mecanismos de protección, prevención y atención a las víctimas, especialmente en aquellas comunidades donde los incrementos son más acusados.

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