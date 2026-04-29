Rescatan a un hombre al borde de un pozo de ocho metros de profundidad en una nave abandonada de Salamanca

Un hombre de unos 50 años tuvo que ser rescatado anoche cuando se encontraba al borde de un pozo de ocho metros de profundidad en el interior de una nave abandonada en la avenida Juan Pablo II, dentro del término municipal de Salamanca.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, se recibió una llamada a las 21.23 horas pidiendo ayuda para rescatar a esta persona, que había estado a punto de caer al pozo y estaba sujeto al borde.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Salamanca, a fin de efectuar el rescate, así como dotaciones de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes investigan lo ocurrido.

Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una UVI móvil, que sirvió para atender in situ al herido, así como una ambulancia de soporte vital básico, en la que, finalmente, tuvo que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.