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El próximo curso en Infantil y Primaria comenzará el miércoles 9 de septiembre y finalizará el 24 de junio

El 30 de octubre -Día del docente- y el 7 de diciembre serán días no lectivos, por lo que habrá un puente de cuatro días por la Constitución y la Inmaculada

Un chico tomando apuntes.

Un chico tomando apuntes. / Shutterstock

Ical

Valladolid

El nuevo curso escolar 2026-2027 comenzará el miércoles 9 de septiembre para los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial, Transición a la Vida Adulta, y concluirá el 24 de junio. Además, el 30 de octubre -Día del docente- y el 7 de diciembre serán días no lectivos, por lo que habrá un puente de cuatro jornadas junto a los festivos por la Constitución y la Inmaculada. 

Por su parte, los alumnos de Secundaria, Bachillerato -en régimen ordinario y nocturno- y primer curso de los ciclos formativos de grado básico y segundo curso de FP básica iniciarán el curso seis días después, el 15 de septiembre.

Posteriormente, el alumnado de grado de medio y de primer curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezarán el 22 de septiembre, así como los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria, y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia. Finalmente, el 1 de octubre iniciará las clases el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas; y el 5 de octubre, las enseñanzas de idiomas.

Tras una reunión entre la Consejería de Educación y los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial –Csif, Anpe, Stecyl-i, UGT y CCOO–para fijar el calendario escolar del próximo curso, se fijó que el final del curso escolar tendrá lugar el 21 de mayo para el alumnado de Segundo de Bachillerato ordinario y nocturno, los segundos cursos de los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional inicial y de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, el Bachillerato y los ciclos formativos de Grado Superior en régimen a distancia, ciclos formativos de Grado Superior de las enseñanzas deportivas, el sexto curso de enseñanzas profesionales de Música y Danza. 

Los alumnos matriculados en escuelas de idiomas acabarán el 28 de junio y el 17 de junio, los de primero de Bachillerato ordinario y nocturno, todos los ciclos formativos de FP, grado medio de Artes Plásticas y Diseño y el resto de los matriculados de enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza. El resto de enseñanzas finalizará las actividades lectivas el 24 de junio.

Vacaciones Navidad y Semana Santa

Las vacaciones de Navidad se alargarán entre el 23 de diciembre y el 10 de enero de 2027, ambos inclusive. Las de Semana Santa durarán del 20 al 30 de marzo. 

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Además de los festivos establecidos en el calendario laboral de la comunidad y de los dos días correspondientes a las fiestas de carácter local acordados para cada municipio, tendrán la consideración de días no lectivos el 30 de octubre, el 7 de diciembre y el 8 y 9 de febrero, por las fiestas de Carnaval. 

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