La jueza del "caso Esther López" eleva de nuevo la causa a la Audiencia Provincial de Valladolid
La decisión se toma después de que la Guardia Civil no encontrara restos biológicos de la víctima en las muestras que se recogieron en el sótano del chalé que fue propiedad de la familia del acusado
Ical
La jueza que investiga la muerte de Esther López ha dictado una providencia acordando el envío de la causa a la Audiencia Provincial para la celebración del juicio con jurado popular. La decisión de la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid se produce después de incorporar al procedimiento los últimos informes remitidos por la Guardia Civil con las conclusiones del último registro efectuado en el chalé que perteneció a la familia del acusado.
La pasada semana se confirmó que la Guardia Civil no encontró restos biológicos en el sótano del chalé que fue propiedad de los padres de Óscar S.M., el único investigado por la muerte de Esther López, cuyo cuerpo apareció en Traspinedo (Valladolid) en 2022. El registro concluyó el pasado 17 de abril después de 15 horas de inspección desarrolladas durante dos jornadas.
- Una iglesia subterránea y un río que 'se traga la tierra': el pueblo de Castilla y León que parece sacado de una película
- En Castilla y León existe un yacimiento románico único en españa
- Demetrio Madrid pide 'cuidar mucho' a Pedro Sánchez por ser una 'pieza a abatir' como 'líder internacional
- Un destino de rutas de ensueño para los amantes de la naturaleza en Castilla y León
- Curiosidades que muy poca gente conoce sobre la batalla de Los Comuneros
- Villalar canta por la esperanza de la libertad: “No puede haber una prioridad nacional que no sea la democracia”
- Los 50 años de la celebración de Villalar de los Comuneros: programa de actividades completo
- GALERÍA | Unas 7.500 personas disfrutan de la fiesta de Castilla y León en Villalar de los Comuneros