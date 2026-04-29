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La jueza del "caso Esther López" eleva de nuevo la causa a la Audiencia Provincial de Valladolid

La decisión se toma después de que la Guardia Civil no encontrara restos biológicos de la víctima en las muestras que se recogieron en el sótano del chalé que fue propiedad de la familia del acusado

Inés López, hermana de Esther, durante una concentración para pedir justicia para Esther López en enero de 2024.

Inés López, hermana de Esther, durante una concentración para pedir justicia para Esther López en enero de 2024. / Miriam Chacón / Ical

Ical

Valladolid

La jueza que investiga la muerte de Esther López ha dictado una providencia acordando el envío de la causa a la Audiencia Provincial para la celebración del juicio con jurado popular. La decisión de la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid se produce después de incorporar al procedimiento los últimos informes remitidos por la Guardia Civil con las conclusiones del último registro efectuado en el chalé que perteneció a la familia del acusado.

La pasada semana se confirmó que la Guardia Civil no encontró restos biológicos en el sótano del chalé que fue propiedad de los padres de Óscar S.M., el único investigado por la muerte de Esther López, cuyo cuerpo apareció en Traspinedo (Valladolid) en 2022. El registro concluyó el pasado 17 de abril después de 15 horas de inspección desarrolladas durante dos jornadas. 

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