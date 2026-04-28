Vox tilda de "intromisión" que el PP deje para después de las andaluzas el acuerdo y los populares dicen que siguen trabajando

El portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, tildó hoy de “intromisión” que Génova, el PP o el propio Alfonso Fernández Mañueco quieran dejar la firma del acuerdo de gobierno en Castilla y León para después de las elecciones andaluzas, previstas para el 17 de mayo, mientras su homologa del Grupo Popular, Leticia García, insistió en que siguen trabajando en el pacto. En cambio el socialista, Carlos Martínez, los acusó de tener en "stand-by" a la comunidad y pidió aplicar el "principio" de "los castellanoleoneses, primero".

Tras la reunión de la primera Junta de Portavoces de esta XII Legislatura, los portavoces de los tres partidos aseguraron que la Presidencia de las Cortes les había informado del cronograma de trabajo, pero sin concretarles la fecha prevista para la ronda de contactos con los representantes políticos para proponer un candidato a la investidura, algo que de acuerdo al Reglamento del parlamento debe producirse como muy tarde el 7 de mayo.

Vox

Al respecto, el portavoz de Vox, que fue candidato a la Presidencia de la Junta, se mostró “sorprendido” al leer en la prensa que el acuerdo se produciría después de las andaluzas y recriminó a Fernández Mañueco que acepte cambiar “cambiar sus prioridades”. No obstante, asumió que es “muy difícil" que se produzca antes de que comience la campaña electoral en Andalucía el 1 de mayo. “Seguro que no”, dijo Carlos Pollán, ya que faltan unas 48 horas. Sin embargo, reiteró que su formación quiere hacerlo “cuanto antes” y que se están manteniendo contactos “fluidos” y “cordiales”.

Asimismo, Pollán sostuvo que el “ruido” que a su juicio se ha producido en Extremadura y Aragón no lo quieren en Castilla y León, donde recordó que el objetivo es llegar con el PP a un “buen” acuerdo que recoja el “crecimiento” de Vox en las elecciones del pasado 15 de marzo, en las que se acercaron al 19 por ciento de los votos, así como su mayor peso en la Comunidad que en las dos autonomías donde ya han firmado el pacto de gobierno.

“Ojalá no encontremos trabas desde el PP en Génova”, dijo Pollán, quien aseguró que existía un “diálogo fluido” con Fernández Mañueco, aunque evitó entrar en temas puntuales. Así, repitió que el acuerdo de Castilla y León recogerá asuntos “troncales” como la “prioridad nacional” o la reducción de la inmigración ilegal. “Somos claros y transparentes y eso, lógicamente, va a estar”, sentenció.

PP

En la misma línea, la portavoz del Grupo Popular, que se estrenó tras su primera Junta de Portavoces, aseguró su formación acudirá a la ronda de contactos con el presidente de las Cortes, el popular Francisco Vázquez, cuando se les convoque, para lo que reconoció existe un “límite temporal”, fijado para el 7 de mayo. No obstante, aseguró desconocer si se producirá en esta semana, en la que el viernes es festivo por ser el Día Internacional del Trabajo, o la siguiente.

Sobre la negociación con Vox, Leticia García no quiso ofrecer detalles hasta que haya un pacto, sobre el que garantizó que darán “todas las explicaciones” y valorarán los resultados cuando se produzca. “Seguimos trabajando en ese acuerdo”, se limitó a afirmar ante las preguntas de los informadores.

PSOE

Por otra parte, el secretario general del PSCyL y portavoz socialista arremetió contra el PP y Vox por no tener “prisa” para cerrar su acuerdo en Castilla y León, donde a su juicio todo depende de la “voluntad” del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo que hace que la comunidad esté “en pausa”. Carlos Martínez criticó el “bloqueo” al que someten a esta tierra ya que aseguró PP y Vox tienen intereses en las elecciones andaluzas y en el “contexto nacional”.

De esta forma, censuró que la Presidencia de las Cortes no haya celebrado todavía la ronda de contactos con los partidos para avanzar en los trámites previos hacia la investidura. Así, criticó los plazos “perezosos” y “eternos” del presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con el que a su juicio vuelve a no mover “absolutamente nada”, salvo “pequeños entretenimientos” y “entremeses” como la reunión de este martes en el parlamento.

Finalmente, Carlos Martínez criticó que los populares confundan “estabilidad” con “parálisis”, porque pese a no haber firmado el acuerdo en Castilla y León, que recoja la prioridad nacional, Vox ya está generando “inestabilidad” y “confrontación” de “cara a la galería” en los ayuntamientos al presentar mociones sobre ese asunto.