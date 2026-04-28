Sancionadas dos personas en Frómista (Palencia) por transportar 28 cráneos de animales sin documentación
La Guardia Civil detectó 27 cráneos de corzo y uno de cabra montesa en el maletero de un turismo
Ical
Agentes de la Guardia Civil de Palencia denunciaron a dos personas tras ser sorprendidas transportando un total de 28 cráneos de animales sin la documentación obligatoria que ampara este tipo de traslado.
Según apuntaron a Ical fuentes de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron durante un dispositivo operativo establecido en las inmediaciones de la localidad de Frómista. En el marco de dicho control, los agentes dieron el alto a un turismo en el que viajaban dos ocupantes. Ante las sospechas de la posible comisión de alguna infracción, se procedió a inspeccionar el vehículo.
Al abrir el maletero, los agentes localizaron 27 cráneos de corzo macho y uno de cabra montesa hembra. Ninguna de las piezas contaba con la documentación exigida para acreditar su procedencia y legal transporte.
Como consecuencia, la Guardia Civil formuló una propuesta de sanción contra los implicados. Las piezas intervenidas quedaron en poder de los ocupantes, a disposición del instructor encargado de tramitar el correspondiente procedimiento administrativo.
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