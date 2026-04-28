La "Garganta de Dios" está en León: la ruta de senderismo con las vistas más impresionantes de España

Separando Asturias y Castilla y León, en el corazón de los Picos de Europa, se esconde esta ruta que los amantes del senderismo no se pueden perder. Es uno de los paisajes más valorados de España, conocida como la "Garganta Divina" debido a la impresión que causa la vista de este valle moldeado a lo largo de los siglos por el río Cares, entre Asturias y León.

Este afluente del Deva, que recorre 50 km. ofrece una ruta de 24 km. con diferentes niveles de dificultad a sus alrededores. Es ideal tanto si disfrutas de actividades con cierto nivel de intensidad como si prefieres algo más asequible para un viaje en familia. Las opciones de alojamiento son amplias y las de actividades, al margen del senderismo, también.

Río Cares. / SEPA - Archivo

Verás paisajes verdes, zonas de agua cristalina en las orillas del río, pueblos montañeses y mesones con una gastronomía exquisita, típica de la zona asturleonesa. Durante tu camino por los 12 km. de dificultad media-baja de la senda, te podrás sentir en una película, como si estuvieras a medio camino entre el cielo y el suelo, debido a la altitud de la zona.

La senda del río Cares recorre 12 km por un itinerario de dificultad media-baja. / Alfredo Merino

Tres claves gastronómicas para disfrutar del Cares

El entorno del río Cares, tanto en la provincia de León como en Asturias, destaca por la gastronomía típica de montaña. Los guisos, platos de cuchara y repostería tradicional no te decepcionarán de ninguna manera, pero hay tres claves para disfrutar al máximo.

Platos de cuchara incluso en primavera

El clima de la zona permite que en las noches de primavera también puedas disfrutar de deliciosos platos de cuchara sin que te abrume la temperatura. La cercanía con Asturias hace de su fabada un imprescindible, pero los cocineros de la zona también hacen maravillas con la patata y otras legumbres, por lo que te recomendamos probar el plato que te recomienden en cada restaurante, pues hay una gran cantidad de joyas gastronómicas.

Queso y miel de calidad

Aunque la repostería tradicional de León es, en general, prometedora, si viajas al entorno de Caín y el Cares te recomendamos que reserves el postre de una de tus comidas, o incluso de algún picnic por el campo, para deleitarte con una selección de quesos y miel de la zona. Encontrarás fácilmente cabrales de la mejor calidad y miel artesana con el sabor puro de la montaña leonesa.

Un cabrito asado único

En todo Castillo y León podrás encontrar cabrito asado de excelente calidad, sin embargo, merece la pena probarlos todos y cada uno de ellos. Si viajas al monte leonés no te puedes perder la receta que las abuelas de la zona han perfeccionado a lo largo de los siglos.

Por su gastronomía, por sus vistas y por la calidad humana de los pequeños pueblos que recorrerás en tu ruta por los alrededores del Cares, merece la pena reservar allí un hueco para tu próximo fin de semana turístico.