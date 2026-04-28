Un fallecido y un herido en la salida de vía de un turismo en la provincia de León
Ical
Un varón de unos 50 años falleció y otro de 30 resultó herido hoy después de que el turismo en el que viajaban se saliese de la vía y acabase en una finca cuando circulaba por la carretera LE-5521, próximo a la urbanización Jano, en Santovenia de la Valdoncina (León), según informó el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2.
El alertante indicó que el coche se había salido de la carretera y solicitó asistencia para dos personas que estaban atrapadas en el interior del turismo. La sala de operaciones del 1-1-2 avisó del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.
El personal médico confirmó el fallecimiento de un varón de unos 50 años atendió y trasladó a un varón de unos 30, en UVI móvil, al Complejo Asistencial de León.
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