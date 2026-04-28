El desempleo sube un 3,9% en Castilla y León en el primer trimestre, con 3.900 parados más en el último año, hasta las 102.400 personas

Castilla y León comenzó el primer trimestre de 2026 con una subida del número de desempleados del 3,9%, con 3.900 parados más, en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que deja la cifra total en 102.400 personas. Este incremento contrasta con la rebaja nacional, que fue del 2,89%, con 80.600 personas menos, hasta los 2,7 millones de parados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Ical.

En comparación con el trimestre anterior, el desempleo se elevó un 6,57% en Castilla y León, al sumar 6.300 parados, mientras en el conjunto del país, el aumento fue del 9,34%, con 231.500 trabajadores más sin empleo. Con estas cifras, la tasa de paro en la comunidad se sitúa en el 9,04%.

Por lo que respecta a la ocupación, en Castilla y León descendió en el primer trimestre del año en 3.300 personas, es decir, un 0,32%, con lo que cifra global se sitúa ligeramente por encima del millón de ocupados (1.030.200 personas). A nivel nacional el número de ocupados subió en 527.600 personas, un 2,4%, hasta los 22,2 millones.

600 activos más

En cuanto a los activos, Castilla y León ganó 600 personas, un 0,05% más en comparación con el mismo trimestre del año anterior, hasta las 1.132.600 personas. En España, los activos aumentan en 447.000 personas (1,82%), hasta las 25.001.600 personas.

Con respecto al pasado trimestre, en Castilla y León el número de activos disminuyó en 16.100 personas (-1,41%), a la contra de la media nacional, cuya población activa aumentó en 61.200 personas (0,25%).

Por su parte, la tasa de actividad se situó en Castilla y León en 53,51% (58,86 en España), la segunda más baja del país, solo por detrás de Asturias.

Evolución provincial

Por lo que respecta a la evolución interanual del paro, únicamente disminuyó en tres provincias. Así, lo hizo un 22,7% en León, hasta los 16.600 parados; Zamora, con el 15,96% y 1.500 parados menos; y Palencia, con el 15,38% y 1.000 menos.

Con estas cifras, la tasa de paro se situó en el 8,46 en León; 10,25 en Zamora; Valladolid (10,25), Soria (9,34), Salamanca (10,06), Burgos (8,09), Palencia (7,45), Ávila (8,58) y Segovia (7,03).

Por su parte, el número de activos disminuyó, en términos interanuales, un 2,91% en Soria, hasta los 43.300; un 2,6% en Valladolid, con 261.600; un 1.01% en Burgos, con 176.300; y un 0,78% en Zamora, con 76.600. Por contra, aumentaron un 4,15% en Ávila, hasta totalizar 70.300 activos; un 0,31% León, hasta totalizar 195.800; un 3,22% en Palencia hasta los 73.800; un 2,11% en Salamanca hasta 155.000; y un 2,84% en Segovia, hasta los 79.800.

Finalmente, en relación a los ocupados, durante el primer trimestre de 2026, en valores absolutos, Valladolid se posicionó a la cabeza, con 234.800; seguida de León, con 179.200; Burgos, con 162.100; Salamanca, con 139.400; Segovia, con 74.200; Zamora, con 68.600; Palencia, 68.300; Ávila, 64.300; y Soria, 39.300.