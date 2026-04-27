Vox reta al PP a firmar ya en Castilla y León: "Por nosotros en 24 horas"

Los contactos que mantienen PP y Vox para tratar de alcanzar un acuerdo de gobierno en Castilla y León siguen marcados por la discreción, sin que apenas trasciendan avances, pero este lunes el portavoz de la formación de Santiago Abascal, José Antonio Fúster, ha retado a los populares a firmar cuanto antes: "Por nosotros, en 24 horas".

Con una única reunión "pública" celebrada y con la herencia de su gobierno de coalición y posterior ruptura como principales particularidades en esta negociación, Fúster ha expresado en una rueda de prensa que hay que preguntar "en Valladolid o en Génova -la sede nacional del PP-" para conocer los tiempos de este acuerdo y ver si aplican alguna "táctica" dilatoria "inmisericorde".

Con los principios generales basados en los acuerdos de Extremadura y Aragón, que se prevé sean idénticos en Castilla y León en asuntos como la introducción del concepto de la prioridad nacional en el acceso a ayudas de vivienda y de otros servicios sociales o en fiscalidad, el matiz en este futuro acuerdo puede venir por algunos de los temas que quedaron pendientes en la gestión común de PP y Vox en la anterior legislatura.

Memoria Democrática

El paradigma de esta situación radica en la posible derogación del Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, que fue aprobado en el último mandado del popular Juan Vicente Herrera y que ya fue objeto de una proposición de ley de Concordia que PP y Vox pactaron y presentaron conjuntamente en la anterior legislatura.

Al contrario de lo que ocurría en otras autonomías, en el caso de Castilla y León la normativa no había sido aprobada por gobiernos del PSOE, sino que el decreto tenía el sello del PP, lo que dificultaba la argumentación.

Sin embargo, la proposición de ley que pretendía derogarlo entró en el Parlamento y siguió su tramitación hasta que la ruptura del Gobierno de coalición cambió el escenario.

Tras ese momento, el PP renegó de la proposición de ley que había pactado con Vox y votó en contra de su tramitación definitiva, lo que generó un gran enfado en la formación de Santiago Abascal.

"Prioridad nacional"

De replicarse en Castilla y León el principio introducido por PP y Vox en sus acuerdos anteriores sobre la denominada prioridad nacional podría darse el caso de que un nacido en Castilla y León y residente en otra autonomía pueda aspirar a este tipo de ayudas del "Pasaporte de vuelta" -hasta 5.500 euros- por llevar al menos 2 años empadronado fuera y a la vez quedar excluido de las ayudas para el acceso a la vivienda precisamente por no haber estado empadronado en Castilla y León en los últimos 10 años.