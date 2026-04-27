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Vox espera que "pronto" se aplique en Castilla y León la prioridad nacional: "Vamos a poner orden"

Fúster asegura que quieren ofrecer a los castellanos y leoneses las políticas ya acordadas con el PP en Extremadura y Aragón

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster.

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster. / Juan Lázaro - Ical

Ical

Madrid

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, confió hoy en que “pronto” se aplique el concepto de la prioridad nacional en Castilla y León, donde negocian un acuerdo de gobierno con el PP, tras los suscritos en Extremadura y Aragón, que ya incorporan esta iniciativa. “Vamos a poner orden”, dijo en el acceso a la vivienda protegida, el alquiler social o las ayudas y prestaciones.

En su comparecencia, tras la reunión del Comité de Acción, Fúster contrapuso estas medidas ya pactadas a las que promueve el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los dirigentes ‘populares’ que “todavía son rehenes de sus políticas”, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que denunció “amplifican el efecto llamada, reparten ayudas sin control y abandonan los españoles”.

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Asimismo, el portavoz de Vox aseguró que a los andaluces, convocados a las urnas el 17 de mayo, les ofrecen lo mismo que ya han conseguido para los extremeños y los aragoneses, y lo que “pronto” esperan lograr para los castellanos y leoneses, “gracias a la fuerza conseguida por Vox en las urnas y a la determinación” de su equipo negociador.

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