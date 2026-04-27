Rescatados dos montañeros en el Curavacas (Palencia), uno de ellos grave

Dos montañeros fueron rescatados este domingo tras sufrir un accidente en la cara oeste del Pico Curavacas, en la Montaña Palentina, uno de ellos herido de gravedad. El aviso se recibió a las 9.50 horas a través del Centro Operativo Complejo (COC), que alertó de la caída de uno de los escaladores cuando ambos se dirigían a realizar la vía conocida como ‘la Diagonal’, en la cumbre del pico.

Según informaron a Ical fuentes policiales, se activó el helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil con base en León, que trasladó a dos especialistas del Greim de Sabero hasta la zona. A las 10.50 horas, el equipo localizó a los dos montañeros, separados entre sí por unos 20 metros en un terreno de difícil acceso.

Mediante una maniobra de apoyo parcial, los rescatadores fueron depositados junto a uno de los afectados. Desde allí, realizaron un descenso técnico de entre 20 y 25 metros para alcanzar al herido. Una vez en el lugar, procedieron a estabilizarlo y a inmovilizarlo en una camilla de rescate.

La evacuación se llevó a cabo mediante un ciclo de grúa desde el helicóptero. Posteriormente, el herido fue trasladado hasta la localidad de Cervera de Pisuerga, donde los servicios sanitarios completaron su estabilización antes de derivarlo en helicóptero medicalizado a un centro hospitalario.