Naturgy invertirá 145 millones en digitalizar y ampliar capacidad de su red eléctrica en Castilla y León hasta 2029

UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, invertirá 145 millones de euros hasta 2029 para reforzar y digitalizar su red eléctrica en Castilla y León. Esta cifra de inversión supone el 12% de la inversión total en España, que alcanzará un mínimo de 1.218 millones de euros. El objetivo de estas inversiones es fortalecer su infraestructura para mejorar el servicio que ofrece a sus clientes y ampliar la capacidad de su red para dar entrada a nueva demanda.

Este volumen de inversión se mantiene en el nivel máximo dentro de los límites establecidos por el regulador y podría aumentar notablemente con la próxima aprobación del Real Decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Las actuaciones previstas en este periodo se destinarán principalmente a innovación y aplicación de nuevas tecnologías vinculadas con la telemedida y la sensorización, así como al robustecimiento de las infraestructuras a través de la construcción de nuevas líneas y subestaciones, o la renovación y modernización de instalaciones ya existentes.

Archivo - Edificio de Naturgy / FOMENT DEL TREBALL - Archivo

Según destacan desde la compañía, las inversiones se enmarcan dentro de la ambición de Naturgy para impulsar la transición energética a través de la inversión en redes y energías renovables y la mejora continua de sus operaciones con la progresiva digitalización y automatización de sus procesos. En 2026, por ejemplo, la compañía destinará esta inversión a proyectos de supervisión avanzada en baja tensión, actuaciones en media y alta tensión, ciberseguridad y gestión avanzada de activos, entre otros.

La inversión en el periodo se repartirá entre todos los territorios en los que UFD está presente: Galicia, donde UFD es el principal distribuidor eléctrico, con una partida de 519 millones de euros entre 2026 y 2029; Castilla-La Mancha, con 337 millones; la Comunidad de Madrid, 217 millones, y los 145 citados para Castilla y León.

Estas inversiones permitirán a UFD seguir incrementando la calidad del suministro eléctrico en su red. La compañía ha logrado mejorar un 11% el servicio ofrecido a sus clientes respecto al nivel de hace cinco años, medido a través del tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada (TIEPI). Este indicador se situó en 31,9 minutos al cierre de 2025.

La directora de Redes Electricidad España en Naturgy, Mónica Puente, destacó que “los elevados volúmenes de inversión de los últimos años han permitido que la fiabilidad de nuestro servicio alcance el 99,99%. Invertimos en optimizar el uso de la red, ampliar capacidad y garantizar la resiliencia, y lo haremos hasta el límite que establece el regulador, para avanzar en digitalización y fortalecer nuestra infraestructura ante eventos extraordinarios o fenómenos meteorológicos adversos, situaciones cada vez más frecuentes en las que se demuestra la profesionalidad de nuestro equipo humano y el de las empresas colaboradoras”.

Las redes de distribución eléctrica juegan un papel estratégico y vertebrador para impulsar la transición energética, garantizando el suministro eléctrico y apoyando la cada vez mayor integración de generación renovable y el desarrollo de nuevos servicios para avanzar en los objetivos de descarbonización.

Este rol exige importantes inversiones para la modernización de la infraestructura existente, así como la ampliación de su capacidad para conectar nueva demanda doméstica e industrial, entre la que destacan por ejemplo Data Centers o nuevos desarrollos urbanísticos.

UFD está comprometida con la sociedad y el desarrollo económico de los territorios donde opera, priorizando la sostenibilidad y el medio ambiente para crear valor económico, social y ambiental a corto y largo plazo. La inversión y el gasto de la compañía generan 26.000 empleos directos, indirectos e inducidos, actuando como importante palanca para fijar población en las zonas rurales, debido a la importante gestión local de sus activos físicos.

La distribuidora de electricidad de Naturgy está presente en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Galicia, donde es el mayor distribuidor de electricidad. Actualmente, da servicio a 3,9 millones de puntos de suministro, a través de una red de 116.600 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión, manteniendo y operando las redes con el compromiso de garantizar el servicio en condiciones de eficiencia, seguridad y calidad.