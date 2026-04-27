Intervienen 25.680 refrescos en Soria por estar mal etiquetados

Agentes de la Guardia Civil de Soria intervinieron 25.680 envases de refrescos tras detectar irregularidades en su etiquetado, en el marco de las actuaciones desarrolladas por el Destacamento Fiscal y de Fronteras. Los productos carecían de etiquetado en castellano, obligatorio para su comercialización en España, según informó la Subdelegación del Gobierno. La actuación permitió retirar del mercado más de 25.000 envases y evitar posibles riesgos para los consumidores.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la comercialización en la provincia de productos de una conocida marca de refrescos cuyo etiquetado y origen requerían verificación. Los agentes realizaron varias inspecciones para identificar los canales de distribución.

Durante una inspección practicada el pasado 20 de abril en una empresa distribuidora de la provincia, la Guardia Civil localizó nueve palés de latas y dos de botellines, que sumaban 25.680 envases, con etiquetado en varios idiomas distintos del castellano. Los productos quedaron inmovilizados e intervenidos al incumplir la normativa vigente en materia de etiquetado y fueron puestos a disposición de la autoridad sanitaria competente.

La Benemérita recordó que los productos destinados al consumo humano deben incluir un etiquetado claro, legible y en castellano, con información esencial como denominación del producto, lista de ingredientes, alérgenos, cantidad neta, fecha de caducidad o consumo preferente, condiciones de conservación e información nutricional.