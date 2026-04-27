Detenidos tres compañeros de piso en Valladolid por amenazarse de muerte con machetes y navajas por el uso del baño

Tres hombres, compañeros de piso, han sido detenidos en Valladolid el pasado sábado como presuntos autores de un delito de amenazas graves, con el uso de un machete de cocina y una navaja de afeitar por una discusión por el uso del baño común.

Tras recibir una llamada de una fuerte discusión, con gritos y amenazas de muerto, un indicativo de agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se personó en un domicilio de la capital, donde encontró a tres varones, que compartían el domicilio, en gran estado de nerviosismo. Los policías se entrevistaron con ellos para averiguar lo que había ocurrido exactamente.

Según las distintas partes, el uso del baño común de la vivienda había provocado la discusión entre dos de los moradores, que había ido adquiriendo cada vez más intensidad, hasta acabar con los dos hombres amenazándose de muerte y un tercer ocupante de la vivienda tomando partido por uno de los dos. Los varones reconocieron haberse amenazado empleando un machete de cocina que uno de ellos arrojó contra otro no llegando a alcanzarle y dejando un corte en la pared que los policías apreciaron a simple vista. El otro hombre a su vez había empleado una navaja de afeitar para amenazar de muerte a su compañero de piso. Los tres habían llegado a las manos presentando uno de ellos erosiones en la cara y un hematoma en la cabeza.

Los tres detenidos, que carecen de antecedentes excepto uno de ellos a quien le constan dos detenciones, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente que decretó su libertad.