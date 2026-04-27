¿Eres de Castilla y León y has vuelto "a casa"? Estas ayudas de hasta 6.600 euros te interesan

La Junta de Castilla y León ha convocado una nueva edición de las ayudas del Pasaporte de Vuelta, con las que busca facilitar el retorno a Castilla y León de aquellos ciudadanos originarios de la comunidad y que viven en otras comunidades autónomas o en el extranjero. Las ayudas individuales irán desde los 2.500 hasta los 6.600 euros, correspondiendo una cuantía superior a las personas menores de 35 años, con hijos o personas a cargo, o que retornen al medio rural.

La dotación económica inicial asciende a un total de 520.000 euros, manteniendo el mismo presupuesto que en 2025. En la convocatoria se recoge la posibilidad de que este presupuesto pueda ser ampliado para poder dar cobertura al máximo número de solicitudes, tal y como sucedió el año pasado.

En 2025 se concedieron 290 ayudas de este tipo, por un valor de casi un millón de euros: 53 para personas que regresaron desde otros países, y 237 para personas que regresaron desde otras comunidades autónomas. Un 61% de los beneficiarios fueron mujeres, y más de la mitad fueron menores de 35 años.

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El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que “este programa tiene como objetivo ser una herramienta clave en la lucha contra la despoblación, y, para alcanzarlo, necesitamos apoyar a las familias jóvenes que deciden regresar a vivir en Castilla y León. Al mismo tiempo, damos prioridad al medio rural como espacio de residencia, lo que favorece la generación de actividad económica en estas zonas”.

Para la concesión de las ayudas se establece un proceso de baremación de las solicitudes, que prioriza el retorno al medio rural, así como el retorno de familias o solicitantes con personas a cargo.

Requisitos y cuantía de las ayudas

Los solicitantes de estas ayudas podrán ser personas que pretendan retornar a Castilla y León antes del 1 de junio de 2026, o aquellos que, a fecha de la solicitud, hayan retornado a la comunidad en los últimos dos años y ya estén empadronados en un municipio de Castilla y León. Además, deben haber residido fuera de la comunidad al menos dos años dentro de los últimos cinco años, o haber trabajado fuera de la comunidad durante un año (en el caso de personas de 35 años o más) o seis meses (en el caso de menores de 35 años) dentro de los últimos cinco años. Además, los beneficiarios deberán carecer de bienes inmuebles de valor superior a 50.000 euros (distintos de la vivienda en la que se resida o se pretenda residir tras el retorno). Todos los detalles de los requisitos podrán encontrarse fácilmente dentro de la propia convocatoria.

La cuantía de la ayuda para personas de 35 años o más será de 2.500 euros, más 500 euros por persona a cargo, con un máximo de 4.500 euros. En el caso de menores de 35 años, la ayuda será de 3.500 euros, más 500 euros por persona a cargo, con un máximo de 5.500 euros. La ayuda se incrementará en un 20% si la persona beneficiaria ha retornado o pretende hacerlo a un municipio de menos de 10.000 habitantes, o bien de menos de 3.000 habitantes si dista menos de 30 kilómetros de la capital de provincia. De esta forma, la ayuda individual podrá alcanzar los 6.600 euros.

El plazo para la presentación de las solicitudes finaliza el 19 de mayo. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud de forma presencial, o por medios electrónicos a través de www.tramitacastillayleon.jcyl.es, acompañando dicha solicitud de la documentación prevista en la convocatoria.

González Gago ha resaltado que “el objetivo de la Junta es que cualquier persona que haya tenido que dejar Castilla y León pueda regresar a su tierra, junto a su familia, si así lo desea. Por ello, en los últimos años hemos mejorado este programa de ayudas, con el fin de alcanzar al mayor número posible de interesados. Este es el compromiso de la Administración autonómica con los ciudadanos que residen fuera de la comunidad”.

El programa Pasaporte de Vuelta da cumplimiento al mandato del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que establece el deber de los poderes públicos de promover las medidas necesarias para garantizar el derecho de los castellanos y leoneses a vivir y trabajar en su propia tierra, mandato que aborda el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028.