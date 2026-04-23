Villalar canta por la esperanza de la libertad: “No puede haber una prioridad nacional que no sea la democracia”

Villalar de los Comuneros inició hoy la celebración del Día de Castilla y León con la tradicional ofrenda floral a los héroes comuneros de 1521 y con la entonación grupal del Canto de Esperanza por la libertad, bajo la premisa de que “no puede haber una prioridad nacional que no sea la democracia, la paz, la justicia y la solidaridad”.

Así lo expresó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como una de las ocho personas que realizaron la ofrenda en el monolito de la plaza de España de Villalar, y donde recordó las cinco décadas que hoy se recuerdan de la primera conmemoración del Día de Castilla y León en la campa del municipio vallisoletano, informa Ical.

Homenaje a los comuneros en el monolito con la participación de los secretarios de UGT y CCOO, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, y el grupo Nuevo Mester de Juglaría, entre otros. / Eduardo Margareto / Ical

En su caso, y tras depositar junto al presidente del CES, Enrique Cabero, el centro dedicado a María Pachecho, “a veces olvidada pero siempre presente” en la lucha comunera, Redondo apuntó que en 1521 “se alzaron los comuneros frente a la injusticia, las desigualdades y el mundo opresor que quería imponer su ley”.

“Entonces como ahora, alzamos la voz contra la injusticia, contra las desigualdades y contra los fascismos antidemocráticos”, expuso Redondo, en declaraciones recogidas por Ical, en un mundo que señaló “hoy se ha vuelto más violento”, en referencia a conflictos como los de Gaza, el Líbano o Afganistán, lugares todos ellos donde “las mujeres están subyugadas y no pueden hablar”.

Por ello, reiteró la necesidad de “alzar la voz por quienes no pueden” para reivindicar que “otro mundo es posible” y, en el caso de España, que “no puede haber una prioridad nacional que no sea la democracia, la paz, la justicia y la solidaridad”, además de “el bienestar, los derechos para todos, la igualdad y la justicia social”, como aseguró que hace el Gobierno de España.

Cuestiones, todas ellas, por las que significó que “se alzaron los comuneros” y por las que aseguró que hay que luchar sin dejarse engañar “por simplismos y simplezas”, porque “lo que es común es el bienestar y se puede conseguir para todos, sin excluir, sin generar conflictos ni enfrentamientos entre unas personas y otras”.

Cimientos de la democracia y la Constitución

Tras Redondo, intervino el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, que realizó un repaso histórico por “la labor de comuneros y comuneras”, como los homenajeados y también María Coronel y Ana Barca, y su reverberación hasta nuestros días, pasando por todas las conmemoraciones que la lucha comunera ha tenido, en el siglo XIX, en 1931 y “cuando se quería recuperar la democracia en un periodo más reciente, en 1976”.

“Aquí volvía a estar Villalar, porque Villalar son los cimientos de la democracia y la Constitución”, aseguró Cabero en sus declaraciones junto al monolito, recogidas por Ical, en las que apuntó que la Ley Perpetua de Ávila de 1520 es “el texto protoconstitucional por excelencia a nivel mundial”, de ahí la necesidad de “poner de relieve la gran aportación histórica que se hizo desde Villalar y desde el movimiento comunero”.

Previamente, depositaron la corona dedicada a Juan Padilla los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Ana Fernández y Óscar Lobo respectivamente. La primera reivindicó Villalar como “un espacio de defensa de las libertades de la gente de Castilla y León” y pidió, por ello, “seguir luchando por los derechos de lo común, de la clase trabajadora y de la ciudadanía” de la Comunidad.

Homenaje a los comuneros en el monolito con la participación de los secretarios de UGT y CCOO, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, y el grupo Nuevo Mester de Juglaría, entre otros. / Eduardo Margareto / Ical

“Hoy más que nunca, Villalar tiene que ser símbolo de la lucha contra las políticas de la ultraderecha que nos llevan amenazando mucho tiempo”, continuó exponiendo Ana Fernández, al recordar que “ya han estado aquí y van a volver”, por lo que pidió “ser dique de contención” desde los sindicatos con “más democracia, más justicia social, más derechos humanos, más igualdad y más libertad por el futuro de la Comunidad”.

Por su parte, Óscar Lobo celebró el 50 aniversario de la primera movilización en Villalar como símbolo de “la primera expresión colectiva de ganas de libertad y democracia”, en un momento en el que suponía “un paso adelante” para superar “la etapa más negra de nuestro país”, la dictadura de Francisco Franco.

“Pero Villalar no es pasado, es presente y futuro”, afirmó, al representar “el legado de lo que somos en esencia: el común contra la tiranía, la arrogancia y los privilegios”. Algo que llamó a “mantener vivo” desde un llamamiento “permanente a la reflexión” y desde la reivindicación de “mejores trabajos y salarios” frente a “los despidos injustos y cierres de empresas” que se están produciendo en Castilla y León y ante los que aseguró que estarán los sindicatos para “defender la dignidad del trabajo y el pueblo”.

El reto de quedarse

La ofrenda a Francisco Maldonado fue realizada por la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Ainhoa Acebes, y por el concejal del PP en el Ayuntamiento de Villalar. La primera destacó el de hoy como “un día para reconocer la historia, la cultura y la diversidad de Castilla y León”, pero también para “mirar al futuro con responsabilidad” en el que la juventud “tiene mucho que decir”.

Porque “poder quedarnos a vivir aquí y desarrollar nuestros proyectos de vida en Castilla y León sigue siendo hoy un reto para muchas personas jóvenes”, por lo que pidió “oportunidades” para que “exista la posibilidad real de elegir quedarse y construir una tierra con futuro para poder cuidar a quienes la habitan”.

Finalmente, la corona dedicada a Juan Bravo fue ofrendada por el alcalde de Villalar, Luis Alonso, y por los representantes del Nuevo Mester de Juglaría, que antes de entonar junto a los presentes el Canto de Esperanza, reivindicaron a Villalar como “punto de encuentro para los que creemos en una Castilla próspera, viva, unida y solidaria, con ansias de futuro y con conciencia de su identidad”.