Un puente suspendido en el vacío en las vacaciones low-cost con mejores vistas de Castilla y León

En el área de acampada libre de Vega Terrón, el valle de los arribes del río Duero en su unión con el Águeda, crea un oasis que a lo largo de los siglos ha ido dando forma a un paisaje irrepetible. La tierra hace de abrigo a este paraje en el municipio de La Fregeneda, haciendo que la temperatura de la zona sea más cálida que la de la capital salmantina.

Pero las vistas y el calor no son lo único que merece la pena visitar en este rincón del Duero, también ofrece opciones interesantes para los amantes del senderismo o aquellos que quieran aprovechar sus vacaciones para ver aves que no se encuentran en otros lugares, como el buitre leonado, el alimoche o la cigüeña negra.

Además, no solo las aves de la zona llaman la atención. Debido a su baja altitud respecto a la meseta, el clima es casi mediterráneo. Podrás ver vegetación que no encontrarás en otras zonas de Salamanca, como naranjos, limoneros, olivos y almendros.

La floración de los almendros / Archivo

Pero no solo la vegetación y las aves de la Vega Terrón te sorprenderán. Hay tres lugares que no te podrás perder si viajas a la zona.

El Muelle Fluvial y la desembocadura del Águeda

Es el atractivo principal del paraje. Fue un puerto comercial importante en otros siglos, pero hoy funciona como puerto de cruceros turísticos,que recorren el Duero desde Oporto. En estos cruceros podrás conocer de primera mano la fauna de la zona fronteriza.

Ruta del Camino de Hierro

En Vega Terrón desenlaza una de las rutas de senderismo más impresionantes a nivel nacional. La Fuente de San Esteban-Barca d’Alva, que pasa por un imponente puente de hierro atribuido a la escuela de Eiffel, en el río Águeda.

Aunque la ruta completa son 17 km desde la estación de La Fregeneda, desde el muelle fluvial puedes ver el último tramo, que atraviesa túneles e incluso puentes suspendidos en el vacío. También es un lugar privilegiado para ver aves rapaces que anidan en los cortados rocosos,

Mirador de Mafeito,

Este punto ofrece una vista aérea impresionante de la curva del Duero, pero también podrás ver el propio puerto de Vega Terrón desde las alturas. Es uno de los miradores desconocidos más especiales de este río. Además, al no estar masificado, podrás disfrutar más de las vistas.

Además, al disponer de una zona de libre acampada, te librarás de las reservas, los hoteles y, sobre todo, de pagar de más. Solo necesitarás una tienda de campaña y muchas ganas de pasarlo bien.