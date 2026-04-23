Óscar Puente lamenta que el “desastre” de la ‘prioridad nacional’ llegue a Castilla y León: “Si no fuera por los migrantes se estaría desangrando”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, lamentó hoy que el “desastre” de la ‘prioridad nacional’ que propugna Vox en sus pactos con el Partido Popular en las diferentes comunidades autónomas donde se han producido elecciones en los últimos meses vaya a llegar a Castilla y León, desde la perspectiva de que “si no fuera por los migrantes, esta tierra se estaría desangrando más de lo que se está desangrando todavía”.

“No sé qué sería de Castilla y León sin la inmigración”, planteó el ministro, en declaraciones recogidas por Ical, durante su presencia en la fiesta por el Día de la Comunidad que se celebra en Villalar de los Comuneros, y donde Puente calificó el mensaje de Vox como “claramente xenófobo y racista”, alertando de que “retrotrae a los años 20 y 30 del siglo XX, lo peor” de la pasada centuria.

Frente a ello, Puente planteó que la migración “es una oportunidad, no un problema”, máxime en una Comunidad donde “se muere mucha más gente de la que nace” y en la que “hay un millón y medio de castellanos y leoneses fuera de nuestra tierra”.

No obstante, el ministro de Transportes añadió que, además, “detrás de la migración lo que hay es una política de dignidad con el ser humano” y que “quien no cree en ella, hace las cosas que ha hecho en Extremadura y que está haciendo en Aragón”, en relación al PP y sus recientes pactos de gobierno con Vox en estas comunidades.

“Son malos tiempos para territorios que, por desgracia, tienen gobiernos absolutamente reaccionarios”, concluyó Puente, no sin antes manifestar su esperanza en que “ese tiempo pasará y está pronto a pasar”.