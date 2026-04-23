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Muere un motorista en una colisión con un turismo en Valladolid

Se movilizó un helicóptero medicalizado pero solo se pudo confirmar la muerte

Ambulancia del 112.

Ambulancia del 112. / 112

Ical

Valladolid

Un motorista de unos 50 años falleció hoy a las 12.27 horas en una colisión con un turismo en el punto kilométrico 9 de la VP-5503, en Peñaflor de Hornija (Valladolid). 

El 1-1-2 informó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Valladolid rural y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del motorista y atendió a una mujer que fue trasladada posteriormente en ambulancia soporte vital básico al hospital.

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Por otra parte, otro motorista de unos 55 años resultó herido a las 10.58 horas en una colisión lateral con un turismo a la altura del número 15 del camino Viejo de Simancas, en Valladolid. Se dio avisado a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl

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