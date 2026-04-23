Muere un motorista en una colisión con un turismo en Valladolid
Se movilizó un helicóptero medicalizado pero solo se pudo confirmar la muerte
Ical
Un motorista de unos 50 años falleció hoy a las 12.27 horas en una colisión con un turismo en el punto kilométrico 9 de la VP-5503, en Peñaflor de Hornija (Valladolid).
El 1-1-2 informó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Valladolid rural y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del motorista y atendió a una mujer que fue trasladada posteriormente en ambulancia soporte vital básico al hospital.
Por otra parte, otro motorista de unos 55 años resultó herido a las 10.58 horas en una colisión lateral con un turismo a la altura del número 15 del camino Viejo de Simancas, en Valladolid. Se dio avisado a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl
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