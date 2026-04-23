Día de Castilla y León: Mañueco apuesta por una "fiesta de todos" que se disfrute en "cada rincón"

El presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apostó hoy por convertir el Día de Castilla y León, que se conmemora este 23 de abril, en la “fiesta de todos” para que se pueda disfrutar “en cada rincón de esta tierra”. “Estamos trabajando para conseguirlo”, dijo tras el “profundo éxito” cosechado por los 12 conciertos celebrados este miércoles en las capitales de provincia, así como en Ponferrada (León) y Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos). Esta serie de conciertos simultáneos en distintas ciudades de la comunidad es la que trajo a la Plaza Mayor de Zamora a Leire Martínez.

Fernández Mañueco, que cerró el acto de entrega de los Premios de la Música Folk y Tradicional en Villalar de los Comuneros (Valladolid), destacó que las actuaciones programadas por la Fundación Valores de Castilla y León reunieron a “muchas” personas, por lo que felicitó a los organizadores y al consejero en funciones de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, por estar “vigilante” y haberlos impulsado, informa Ical.

Desde la Casa de la Cultura de Villalar, Fernández Mañueco aseguró que son “conscientes” de que “uno de los platos fuertes, el más importante", son los actos que se celebran esta jornada en la localidad. Por ello, explicó que en la Junta son “conocedores” de ello y contribuyen de “manera importante” desde el punto de vista económico y logístico.

En concreto, el presidente en funciones de la comunidad explicó que su Ejecutivo financia diferentes actuaciones, como los servicios de protección ciudadana o el espacio expositivo. Ayer, además, recordó que se inauguró una escultura conmemorativa de los 50 años del primer Villalar que tuvo lugar en 1976.

Al respecto, Fernández Mañueco, presidente del PP de Castilla y León, aseguró que se trata de una “fecha importante” en la que esta tierra expresó su voluntad de avanzar en “libertad” y reclamó su autonomía y la necesidad de recuperar su conciencia histórica como pueblo. Mucho de estos sentimientos, continuó, se expresaron a través del “enorme acervo musical” que recordó atesora la comunidad.

Finalmente, a la salida del acto y a preguntas de los periodistas, Alfonso Fernández Mañueco deseó un feliz Día de Castilla y León a todas las personas ya que señaló esta fiesta ”hay que vivirla siempre en libertad" y cada uno como considere “conveniente”. “Yo quiero felicitar a todos los que desde aquí hoy en Villalar, ayer en tantos puntos de la geografía de Castilla y León y hoy desde las distintas localidades vamos a vivir el día de Castilla y León”, concluyó.