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Demetrio Madrid pide "cuidar mucho" a Pedro Sánchez por ser una "pieza a abatir" como "líder internacional"

El expresidente socialista de la Comunidad critica a los que aparecen un "instante" en Villalar y considera un "milagro" que la fiesta se mantenga

Demetrio Madrid con Carlos Martínez, junto a los ministros Ana Redondo y Óscar Puente

Demetrio Madrid con Carlos Martínez, junto a los ministros Ana Redondo y Óscar Puente / Ical

Ical

El primer presidente de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid, pidió hoy “cuidar mucho” al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por ser una “pieza a abatir" como “líder internacional” ante una situación “muy dura” en el mundo. “Menos mal que aún nos quedan los comuneros, menos mal que aún existimos nosotros”, dijo ante el monolito a los comuneros de Villalar (Valladolid).

Demetrio Madrid acudió un 23 de abril más a la villa comunera para celebrar el Día de Castilla y León cuando se conmemoran los 50 años de esta fiesta, por la que aseguró se debe dar las gracias al pueblo de Villalar de los Comuneros por acogerles, así como a las fuerzas de seguridad del Estado por protegerles, porque recordó en el pasado les “perseguían”, como ocurrió en 1976. 

Asimismo, Demetrio Madrid pidió no dejar “nunca” solo al Ayuntamiento de Villalar por ser el que ha mantenido esta celebración ya que consideró un “milagro” que siga celebrándose. De esta forma, el expresidente criticó a los que aparecen “unos instantes” en esta población y “desaparecen” para poder “dar testimonio” de que han acudido. A su juico, todavía “falta una parte de Castilla y León", porque “no quieren venir” y cuando lo hacen es “a la fuerza”. 

“Es natural”, dijo a los cientos de socialistas concentrados en la plaza de Villalar a los que recordó que quienes “no creen” en un “verdadero dios” no van a hacerlo en los comuneros, que recordó abrieron camino a la revolución francesa. Además, aseguró que Castilla y León representa en España “la lucha por las libertades” que iniciaron los capitanes comuneros. 

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Finalmente, Demetrio Madrid aseguró que quiere ser recordado como “socialista” y “comunero”, porque a su juicio no se puede “distinguir una cosa de la otra”. Además, ante una situación actual “muy dura”, recomendó apoyarse en el sentimiento de “cercanía” y “acción común" para superar las dificultades. “Comuneros y comuneras, viva Castilla y León”, concluyó.

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