Demetrio Madrid pide "cuidar mucho" a Pedro Sánchez por ser una "pieza a abatir" como "líder internacional"
El expresidente socialista de la Comunidad critica a los que aparecen un "instante" en Villalar y considera un "milagro" que la fiesta se mantenga
Ical
El primer presidente de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid, pidió hoy “cuidar mucho” al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por ser una “pieza a abatir" como “líder internacional” ante una situación “muy dura” en el mundo. “Menos mal que aún nos quedan los comuneros, menos mal que aún existimos nosotros”, dijo ante el monolito a los comuneros de Villalar (Valladolid).
Demetrio Madrid acudió un 23 de abril más a la villa comunera para celebrar el Día de Castilla y León cuando se conmemoran los 50 años de esta fiesta, por la que aseguró se debe dar las gracias al pueblo de Villalar de los Comuneros por acogerles, así como a las fuerzas de seguridad del Estado por protegerles, porque recordó en el pasado les “perseguían”, como ocurrió en 1976.
Asimismo, Demetrio Madrid pidió no dejar “nunca” solo al Ayuntamiento de Villalar por ser el que ha mantenido esta celebración ya que consideró un “milagro” que siga celebrándose. De esta forma, el expresidente criticó a los que aparecen “unos instantes” en esta población y “desaparecen” para poder “dar testimonio” de que han acudido. A su juico, todavía “falta una parte de Castilla y León", porque “no quieren venir” y cuando lo hacen es “a la fuerza”.
“Es natural”, dijo a los cientos de socialistas concentrados en la plaza de Villalar a los que recordó que quienes “no creen” en un “verdadero dios” no van a hacerlo en los comuneros, que recordó abrieron camino a la revolución francesa. Además, aseguró que Castilla y León representa en España “la lucha por las libertades” que iniciaron los capitanes comuneros.
Finalmente, Demetrio Madrid aseguró que quiere ser recordado como “socialista” y “comunero”, porque a su juicio no se puede “distinguir una cosa de la otra”. Además, ante una situación actual “muy dura”, recomendó apoyarse en el sentimiento de “cercanía” y “acción común" para superar las dificultades. “Comuneros y comuneras, viva Castilla y León”, concluyó.
- Seis investigados por fraude alimentario en Zamora: hacían pasar quesos industriales por artesanales
- La fiesta de San Marcos reunirá en este pueblo deshabitado de Zamora a más de 250 personas
- Fonfría, municipio con más granjas de caracoles de toda España
- Una iglesia subterránea y un río que 'se traga la tierra': el pueblo de Castilla y León que parece sacado de una película
- Estos son los supermercados que encontrarás abiertos en Zamora este 23 de abril, fiesta en Castilla y León
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mesitas en vertical para terraza más baratas: adiós a perder espacio en el suelo
- Este pueblo de Zamora llena un 'vacío' con la creación de una nueva asociación cultural
- La Plaza Mayor de Zamora se llena para escuchar a Leire Martínez