Cada 23 de abril se conmemora en Castilla y León la batalla de Villalar. Para muchos todo se simplifica a que es fiesta en su comunidad autónoma. Sin embargo, en el trasfondo está uno de los episodios más simbólicos de la historia de Castilla y León. Sin embargo, más allá de la imagen épica que ha llegado hasta nuestros días, lo ocurrido en 1521 estuvo marcado por circunstancias inesperadas, decisiones precipitadas y un desenlace rápido para una batalla: apenas unas horas.

El municipio de Villalar de los Comuneros (Valladolid) fue el escenario de la batalla en la que Carlos I de España y V de Alemania, el hijo de Juana "La Loca", venció a las tropas de las comunidades, que se alzaron tras la creciente presión fiscal del imperio de Carlos V. El levantamiento (1520-1522) fue encabezado por los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado -esos seguro que sí te suenan-, que fueron ejecutados en la plaza del pueblo tras ser declarados culpables por traición a la Corona por los jueces Cornejo, Salmerón y Alcalá.

La revolución comenzó con la coronación de Carlos I. La política española, que ya de por sí estaba enrarecida por los vaivenes de los sucesores, acabó por explotar cuando este monarca extranjero educado en Bélgica llegó a España por haber heredado el reino de los Reyes Católicos Isabel y Fernando.

El origen del descontento subyace en que Castilla no quería ser gobernada por un rey extranjero, ante el temor de un aumento de los impuestos, como así sucedió. La revuelta comenzó en Toledo, capital del reino de Castilla en aquel momento, pero los tumultos se fueron extendiendo por el resto de las ciudades entre las que destacan Segovia, Zamora y Salamanca.

F. S.

Datos rápidos

Aquí van una serie de básicos trascendentes y, algunos, curiosos, sobre esa batalla que hoy rememoramos en Castilla y León.

No fue una gran batalla épica… sino casi una derrota anunciada: Más que un gran enfrentamiento, Villalar fue una huida fallida de los comuneros bajo la lluvia y el barro, lo que dificultó su movilidad frente al ejército real.

Más que un gran enfrentamiento, Villalar fue una de los comuneros bajo la lluvia y el barro, lo que dificultó su movilidad frente al ejército real. La lluvia fue clave en el desenlace: El terreno embarrado inutilizó la artillería comunera, dejándolos en clara desventaja frente a las tropas imperiales.

El terreno embarrado inutilizó la artillería comunera, dejándolos en clara desventaja frente a las tropas imperiales. Duró muy poco tiempo: La batalla en sí apenas se prolongó durante unas horas. La derrota fue rápida y contundente.

La batalla en sí apenas se prolongó durante unas horas. La derrota fue rápida y contundente. Los líderes fueron ejecutados al día siguiente: Padilla, Bravo y Maldonado fueron decapitados el 23 de abril de 1521 , apenas 24 horas después de la batalla.

Padilla, Bravo y Maldonado fueron decapitados el , apenas 24 horas después de la batalla. No todos los castellanos estaban con los comuneros: A diferencia de lo que a veces se piensa, la sociedad estaba dividida: nobles y parte de las ciudades apoyaban al rey Carlos I .

A diferencia de lo que a veces se piensa, la sociedad estaba dividida: . Fue más una revolución política que una guerra: El conflicto no era solo militar, sino una lucha por el poder entre las ciudades castellanas y la monarquía.

El conflicto no era solo militar, sino una lucha por el poder entre las ciudades castellanas y la monarquía. El lugar exacto fue elegido por las circunstancias, no por estrategia: Villalar no era un campo de batalla planificado, sino el punto donde las tropas comuneras fueron alcanzadas.

Villalar no era un campo de batalla planificado, sino el punto donde las tropas comuneras fueron alcanzadas. Se convirtió en símbolo siglos después: La importancia simbólica de Villalar como lucha por las libertades no se consolidó hasta mucho más tarde, especialmente en el siglo XIX y XX.

La importancia simbólica de Villalar como lucha por las libertades no se consolidó hasta mucho más tarde, especialmente en el siglo XIX y XX. El Día de Castilla y León se celebra por esta derrota: Es curioso que la comunidad conmemore una derrota militar, pero lo hace por su significado histórico y político.

Es curioso que la comunidad conmemore una derrota militar, pero lo hace por su significado histórico y político. No fue el final inmediato del movimiento comunero: Aunque fue el golpe decisivo, todavía hubo focos de resistencia en Castilla durante meses.

Con el paso del tiempo, Villalar dejó de ser solo una derrota militar para convertirse en un símbolo cargado de significado político y social. Hoy, más de cinco siglos después, sigue mirando atrás no solo para recordar lo ocurrido, sino para entender cómo la historia transforma los hechos en memoria colectiva.

Programa en la campa de Villalar

Villalar de los Comuneros se prepara para vivir este 23 de abril el Día de Castilla y León. La localidad vallisoletana conmemora el 50 aniversario de la primera celebración autonómica con un programa centrado en la música. Tanto es así que durante estos días reúne a más de 200 artistas sobre el escenario. Además, la campa incluye nuevos espacios para actividades culturas y convertir esta jornada en un día de auténtica fiesta.

Conoce todas las actividades del "Son de Castilla y León" 2026 que podrás disfrutar en la campa de Villalar este 23 de abril con motivo del Día de la Comunidad de Castilla y León: