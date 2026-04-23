El coincidente mensaje de Mañueco y Pedro Sánchez en el Día de Castilla y León: "La comunidad que late"

"Creemos en lo que somos. Castilla y León late con orgullo". Con estas palabras el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, felicita el Día de la Comunidad a todos los vecinos del territorio. El jefe del Ejectuvio ha visitado la localidad vallisoletana de Villalar, donde ha reafirmado su compromiso "con el impulso de actividades vinculadas a esta conmemoración", en la que Villalar es su principal escenario por simbolizar la voluntad de los castellanos y leoneses de "avanzar en su libertad, reclamar su autonomía y recuperar su conciencia histórica como pueblo", ha dicho Mañueco.

Pedro Sánchez: también habla del "latido" de Castilla y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha acordado este 23 de abril de los vecinos de Castilla y León, a quienes ha felicitado con motivo de su fiesta autonómica. A través de sus redes sociales, Sánchez hahablado de una región que "late en su patrimonio, en sus pueblos, en sus ciudades y, sobre todo, en su gente". Se da la paradoja de que ambos presidentes, Sánchez y Mañueco, utilizan el verbo "latir" para referirse a la comunidad autónoma.

Sánchez añade que en este día celebramos "el legado de su cultura y patrimonio, avanzando juntos hacia un futuro con más oportunidades".

I Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León

Fruto de este compromiso, la Junta de Castilla y León ha financiado y organizado, a través de la Fundación para la Promoción de Valores y la Identidad de Castilla y León, las actuaciones musicales del 22 de abril, las actividades deportivas y los Premios de Música Folk y Tradicional, que este año celebran su primera edición. Asimismo, ha colaborado con el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros en la organización de los conciertos del día 23, así como en la creación de un espacio expositivo y de un hito escultórico conmemorativo con motivo del 50 aniversario del primer Villalar, celebrado en 1976.

El presidente de la Junta ha participado hoy en la entrega de los I Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León, una iniciativa que anunció en junio de 2025 y que hoy se hace realidad con su primera edición.

Entrega de los premios por Mañueco. / Ical

Los galardonados en esta I edición de los Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León son: Luis Antonio Pedraza de Castro, en la categoría de Premio Individual a la persona destacada en el ámbito de la música folk y tradicional y sus diferentes expresiones, por su compromiso con la música tradicional, su labor como divulgador de instrumentos tradicionales, como la flauta de tres agujeros y el tamboril, así como por su trayectoria como intérprete, en la que combina tradición e innovación en media docena de discos propios y en numerosas colaboraciones con otros grupos y autores. El Premio a la Mejor Iniciativa de Recuperación, Investigación o Divulgación del Folklore y la Música Tradicional ha recaído en la Asociación El Pandero Cuadrado, de la localidad salmantina de Peñaparda. Finalmente, se ha reconocido a La Tahona con el Premio al Mejor Grupo o Agrupación de Música o Danza tradicional, por ser una formación pionera en la recuperación y divulgación de la música tradicional de Castilla y León y referente en Valladolid, con una docena de trabajos en los que ha sabido integrar nuevas tendencias, instrumentaciones y estilos.

Mañueco el entrega el premio al zamorano Pedraza. / ICAL

El presidente en funciones de la Junta reconoce así la música tradicional y el folclore como el “alma”, “más próxima y sentida”.