Carlos Martínez cree que Mañueco “no debería pasar la línea roja” de la ‘prioridad nacional’

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, consideró hoy que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “no debería pasar la línea roja” marcada por Vox de la llamada ‘prioridad nacional’ para dar preferencia, en la prestación de servicios y políticas públicas, a los españoles, ya que “los derechos de la ciudadanía en toda democracia implican no tener que mirar el carnet de dónde has nacido, de qué raza eres o a quién amas”.

“Es una puerta muy difícil de entender por una parte de la sociedad, que es la de Castilla y León, que pretende ser una sociedad libre, igualitaria y justa”, explicó Martínez, en declaraciones recogidas por Ical, durante su intervención ante los medios después de participar en la ofrenda que el PSOE de Castilla y León realizó ante el monolito de los comuneros situado en la plaza de España de Villalar, en el segundo Día de la Comunidad que el líder socialista celebra en la localidad vallisoletana.

Todo ello tras conocerse “cómo van cayendo, en cascada”, los acuerdos de gobierno entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, que anticipan, según Martínez, el de Castilla y León, en una consumación de “la puesta en venta de los derechos de las mujeres, de los trabajadores y trabajadoras y de los sindicatos”.

Lamentó, por ello, el líder socialista en la comunidad que “todo vale para ostentar el poder” al Partido Popular, “incluido ese principio de nacionalidad que retuerce la realidad para intentar volver a marcar, de alguna forma, a aquellos que no han nacido en esta tierra”, y frente a lo que situó la “resistencia” de las “dos millones y medio de almas” que viven en Castilla y León pero también de los “millón y medio de ciudadanos que han tenido que salir fuera de nuestra comunidad”.

“A ellos no les gustaría que se aplicara ese principio de nacionalidad”, sostuvo el secretario general del PSOE de Castilla y León, que recordó además que la migración es “el revulsivo más importante y, seguramente, la última de las esperanzas para un territorio” como Castilla y León. “No solamente desde el punto de vista laboral, sino social, histórico y desde la realidad de una comunidad que todavía hoy tiene como mayor problema la despoblación y la falta de oportunidades”, subrayó.

Además, Martínez denunció el “fraude a la ciudadanía” que, en su opinión, están cometiendo PP y Vox, con la “cascada” de pactos en Extremadura, el de Aragón anunciado ayer, y el que el secretario autonómico del PSOE dio por hecho en Castilla y León.

En ese sentido, recordó a Vox su cartel electoral, en el que acusaba tanto a Martínez como a Mañueco de estafar a la ciudadanía, para señalar ahora que “dónde está la verdadera estafa”, culpando tanto al PP como a Vox de “engañar a la ciudadanía” con una “pelea al más puro estilo matrimoniada” pero en la que “todo vale para conseguir el poder”.

Mañueco “da la espalda al pueblo”

Continuó Martínez con su crítica al Partido Popular, y en concreto a su líder en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por “dar la espalda al pueblo” al limitar su presencia hoy en Villalar a la entrega de los primeros Premios de la Música Folk y Tradicional a primera hora de la mañana, generando con ello “ese desapego entre la sociedad y la Junta”.

“No es de recibo que tengamos un presidente que, en una nueva legislatura, vuelva a cometer los mismos errores del pasado”, sostuvo Martínez, definiendo a Mañueco como “un mal gobernante que no escucha a su pueblo” en un día “de reivindicación” en el que el líder socialista quiso felicitar a todos los castellanos y leoneses desde Villalar como “punto neurálgico” de la Comunidad y tanto de sus “reivindicaciones históricas” como de las “problemáticas y soluciones que tienen que plantearse en momentos como este”.

Previamente, Martínez participó en la ofrenda a los comuneros desarrollada por su partido en el monolito de la plaza de España de Villalar, donde destacó el “hito histórico” que supuso el levantamiento de 1521 y el grito que hace ahora la sociedad desde la localidad vallisoletana “por la convivencia, la paz y la democracia”.