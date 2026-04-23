Los 50 años de la celebración de Villalar de los Comuneros: programa de actividades completo
El Día de Castilla y León celebra su medio siglo de historia en Villalar de los Comuneros con un enfoque musical y la creación de nuevos espacios para actividades culturales: más de 200 artistas
Villalar de los Comuneros se prepara para vivir este 23 de abril el Día de Castilla y León. La localidad vallisoletana conmemora el 50 aniversario de la primera celebración autonómica con un programa centrado en la música. Tanto es así que durante estos días reúne a más de 200 artistas sobre el escenario. Además, la campa incluye nuevos espacios para actividades culturas y convertir esta jornada en un día de auténtica fiesta.
Programa
Conoce todas las actividades del "Son de Castilla y León" 2026 que podrás disfrutar en la campa de Villalar este 23 de abril con motivo del Día de la Comunidad de Castilla y León:
Escenario Casa de Cultura
- 09:30 – Premios Folk Castilla y León
- 12:30 – El Naán Trío
- 17:00 – Rubén Ruiz
- 18:30 – El Archiperrero
Escenario Principal Campa 1/2
- 11:00 – Pepe Coss y los Punkifolkis
- 11:30 – Ataque Barrake
- 12:00 – Divertimento Folk
- 12:30 – Carlos Soto
- 13:00 – Lectura del manifiesto
- 13:15 – Free Folk
- 13:30 – Nuevo Mester de Juglaría (Artistas y público entonaremos “El canto de Esperanza”)
- 15:00 – Comida
- 16:00 – Guille Jové
- 16:30 – Ronda Segoviana
- 17:00 – Andaraje
- 17:30 – El Nido
- 18:30 – Delameseta
- 19:00 – Dulzaro
- 19:30 – Luis Antonio Pedraza
- 20:00 – Castora Herz y la Cuadrilla
- 21:30 – Clausura
Escenario Danzas (desde las 10:45)
- Castilla Cabezón de Pisuerga (Valladolid)
- Centro Leonés (Valladolid)
- Entre Ríos Arévalo (Ávila)
- Los Aliares Pereruela (Zamora)
- La Ermita Laguna de Duero (Valladolid)
- A.C. La Aldaba Villamuriel de Cerrato (Palencia)
- A.C. Tresbolillo Villalman (Salamanca)
- G.D. Alquería Aranda de Duero (Burgos)
- A.C. Zagalejo (Valladolid)
La batalla de Villalar
Cada 23 de abril se conmemora en Castilla y León la batalla de Villalar. Para muchos todo se simplifica a que es fiesta en su comunidad autónoma. Sin embargo, en el trasfondo está uno de los episodios más simbólicos de la historia de Castilla y León. Sin embargo, más allá de la imagen épica que ha llegado hasta nuestros días, lo ocurrido en 1521 estuvo marcado por circunstancias inesperadas, decisiones precipitadas y un desenlace rápido para una batalla: apenas unas horas.
El municipio de Villalar de los Comuneros (Valladolid) fue el escenario de la batalla en la que Carlos I de España y V de Alemania, el hijo de Juana "La Loca", venció a las tropas de las comunidades, que se alzaron tras la creciente presión fiscal del imperio de Carlos V. El levantamiento (1520-1522) fue encabezado por los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado -esos seguro que sí te suenan-, que fueron ejecutados en la plaza del pueblo tras ser declarados culpables por traición a la Corona por los jueces Cornejo, Salmerón y Alcalá.
La revolución comenzó con la coronación de Carlos I. La política española, que ya de por sí estaba enrarecida por los vaivenes de los sucesores, acabó por explotar cuando este monarca extranjero educado en Bélgica llegó a España por haber heredado el reino de los Reyes Católicos Isabel y Fernando.
El origen del descontento subyace en que Castilla no quería ser gobernada por un rey extranjero, ante el temor de un aumento de los impuestos, como así sucedió. La revuelta comenzó en Toledo, capital del reino de Castilla en aquel momento, pero los tumultos se fueron extendiendo por el resto de las ciudades entre las que destacan Segovia, Zamora y Salamanca.
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