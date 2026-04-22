NEGOCIACIONES
La Junta opta por la "prudencia" y evita pronunciarse sobre la prioridad nacional que reclama Vox en sus pactos
Fernández Carriedo asegura que el "humanismo solidario" de Mañueco es un "término que le gusta", como la "estabilidad" en las comunidades
ICAL
La Junta de Castilla y León opta por la “prudencia” y evita pronunciarse sobre la prioridad nacional en el acceso a servicios y prestaciones que exige Vox en sus pactos de gobierno en las comunidades y que recoge el acuerdo firmado en Extremadura. No obstante, reitera que cada territorio tienen sus “propias circunstancias”, ya sean sociodemográficas o vinculadas a la gestión en los últimos años.
Así lo trasladó el portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que coincide con la segunda sesión del pleno de investidura de la ‘popular’ María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura con los votos de Vox.
En ese sentido, Fernández Carriedo aseguró que el "humanismo solidario" que planteó este martes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la entrega de los Premios Castilla y León es un "término que le gusta", así como que haya "estabilidad" en las comunidades autónomas.
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