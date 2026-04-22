La Junta de Castilla y León destina 600.000 euros a subvenciones para empleo e inversión en cooperativas.

"La convocatoria cuenta con un presupuesto global de 600.000 euros ampliable hasta los 2 millones y contempla ayudas de hasta 18.000 euros por beneficiario cuando la ayuda vaya destinada a financiar proyectos de inversión, y de 10.000 euros por contrato cuando la ayuda vaya destinada a la incorporación de socios de trabajo o de socios trabajadores". La convocatoria, anunciada y publicada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha publicado hoy una línea de subvenciones destinada a apoyar la creación de empleo y las inversiones en las cooperativas y sociedades laborales de Castilla y León. Dentro de la convocatoria se establecen dos programas distintos.

Programa I de apoyo a la contratación estable

El Programa I está diseñado para incentivar la incorporación de personas desempleadas y trabajadores temporales como socios trabajadores o de trabajo con carácter indefinido.

La cuantía base de la ayuda será de 7.000 euros por cada persona incorporada a jornada completa, estableciéndose incentivos adicionales cuando pertenezcan a colectivos con especiales dificultades de inserción, tales como personas con discapacidad o en situación de exclusión social, jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 45 años, parados de larga duración y mujeres. La ayuda máxima se establece en 10.000 euros cuando la persona incorporada sea una mujer con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social.

El plazo de solicitud de ayudas para este programa finaliza el próximo 9 de junio.

Programa II de apoyo a la modernización y la inversión tecnológica

El Programa II persigue la consolidación y mejora de la competitividad de estas entidades de emprendimiento colectivo mediante la financiación de proyectos de inversión.

En este caso la subvención cubrirá hasta el 50 % del coste de los activos, con un límite de 18.000 euros por entidad, siendo subvencionables los gastos derivados de la compra de maquinaria, utillaje, equipos informáticos de última generación, diseño de páginas web o acondicionamiento de locales, entre otros.

El plazo de presentación de solicitudes para esta línea permanecerá abierto hasta el próximo 31 de julio.