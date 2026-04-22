15 millones de euros para el operativo de prevención y extinción de incendios forestales

La Junta de Castilla y León ha autorizado una aportación de 15 millones de euros a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para financiar la prestación de servicios del operativo de prevención y extinción de incendios forestales durante los años 2026 y 2027.

Este importe se distribuye en 5 millones de euros en 2026 y 10 millones de euros en 2027, permitiendo asegurar el funcionamiento y la mejora continua del operativo autonómico con nuevos medios aportados por la empresa pública.

La aportación se destina a la gestión de medios fundamentales en la lucha contra incendios, en concreto a los retenes de maquinaria pesada como son los buldócer, así como al apoyo al personal de tierra a través cisterna/autobombas nodriza.

Un forestal, en el incendio de Porto de 2025. / Araceli Saavedra

Equipos de buldócer

Los equipos de maquinaria buldócer a utilizar por el operativo de prevención y extinción de incendios Infocal estarán compuestos, al menos, por un buldócer, una góndola y un vehículo señalizador, así como el personal necesario.

Con la ejecución de este acuerdo, el operativo dispondrá todo el año de 20 equipos de maquinaria con la composición ya descrita para la realización de acciones preventivas en el medio forestal como apertura y repaso de cortafuegos, pistas de acceso a los montes, facilitar los trabajos selvícolas de prevención o de acceso al operativo en la extinción o cualquier otra que implique el uso de maquinaria pesada. En esta labor preventiva, podrá articularse un cambio de la maquinaria por la que resulte más adecuada a las labores a realizar.

Durante la época de peligro alto (al menos de 12 de junio a 12 de octubre) estos equipos se han de dotar de una segunda máquina buldócer, en 19 de ellos, resultando un total de 39 buldócer a disposición de las labores de extinción durante esta época. Todas las maquinas del operativo dispondrán de EPI, formación y localizador de incendios para intervenir en condiciones de seguridad.

Un buldócer avanza entre la zona devastada / J. A. G.

El uso de buldócer en el ataque directo en incendios forestales responde a la necesidad de intervenir con rapidez y eficacia en escenarios donde la intensidad del fuego y la carga de combustible dificultan las labores manuales. Este tipo de maquinaria permite abrir líneas de defensa eliminando vegetación, materia orgánica y otros combustibles, creando franjas de terreno desnudo que actúan como barreras físicas para frenar o redirigir el avance del incendio. Además, su capacidad para operar en terrenos complejos y su potencia para remover grandes volúmenes de material en poco tiempo lo convierte en una herramienta clave cuando se requiere contener frentes activos de manera urgente.

Vehículos nodriza

En cuanto a las cisternas/autobombas nodrizas, el operativo contará al menos dos vehículos nodriza más, cuyo cometido principal será el transporte de gran volumen de agua para el abastecimiento de los distintos vehículos que hacen frente al fuego, en los puntos en que establezca la Administración. Su capacidad será igual o superior a 25.000 litros, y estarán disponibles al menos durante los cuatro meses de la EPA.

La necesidad del uso de grandes cisternas de agua como nodriza en incendios forestales es un elemento fundamental, una pieza clave en la logística de extinción, especialmente en zonas donde el agua no está fácilmente disponible, realizando funciones de avituallamiento de agua a autobombas con capacidad de acceder terrenos de difícil acceso o simplemente para dar continuidad de caudal a las autobombas.